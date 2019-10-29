В Щучинском районе грузовик насмерть сбил велосипедистку. Видео наезда

Источник материала: Tut.by

В Щучинском районе грузовик насмерть сбил велосипедистку, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Смертельный наезд произошел днем 30 октября на 214-м километре трассы М6 Минск — Гродно. Здесь 27-летний водитель грузовика MAN ехал в направлении Лиды и сбил 70-летнюю женщину, которая на велосипеде пересекала проезжую часть. Водитель пытался уйти от столкновения, сигналил, но избежать наезда не смог.

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.





На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ. Установлено, что водитель большегруза был трезв.