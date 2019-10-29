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Грабители напали на бывшего футболиста сборной Италии

30.10.2019 15:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший полузащитник «Ювентуса», «Зенита» и сборной Италии Клаудио Маркизио и его жена в своем доме подверглись нападению вооруженных грабителей, сообщает ANSA.


Reuters

По информации источника, вчера вечером, 29 октября, в дом экс-футболиста на его вилле в Виново, где в тот момент он находился с супругой, ворвались четверо грабителей, вооруженных пистолетами и отвертками. Силой они заставили хозяев открыть сейф. Злоумышленники заполучили драгоценности и часы, после чего скрылись. Стоимость нанесенного ущерба семье Маркизио устанавливается. Полиция изучает видео с камер наблюдения и предпринимает действия по задержанию грабителей. Экс-футболист и его жена в результате инцидента не пострадали.

Маркизио перешел в «Зенит» летом 2018 года на правах свободного агента. Из-за травм он провел за сине-бело-голубых только 15 матчей и забил 2 мяча во всех турнирах. 1 июля этого года российский клуб объявил о расставании с полузащитником. Ранее Маркизио 12 лет защищал цвета «Ювентуса», воспитанником которого является.

 
 
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Бывший полузащитник «Ювентуса», «Зенита» и сборной Италии Клаудио Маркизио и его жена в своем доме подверглись нападению вооруженных грабителей, сообщает ANSA.
 
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