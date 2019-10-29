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Эмир Кустурица снял клип для популярной российской группы

30.10.2019 15:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Всемирно известный режиссер Эмир Кустурица снял клип российской группе The Hatters. Съемки проходили в Болгарии на производственной базе режиссера.


Главные роли сыграли блогеры Евгений Кулик, Илья Варламов, Снежана Самохина, а также сами музыканты The Hatters. Клип рассказывает о драме талантливых предпринимателей, которые вынуждены бороться за лучший мир.

— Авторы идеи ролика проводят параллель между миром Эмира Кустурицы — гротескным, шумным, карнавальным абсурдом сюжетных коллизий — и миром российского предпринимательства, — рассказали музыканты изданию «Афиша Daily».

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Всемирно известный режиссер Эмир Кустурица снял клип российской группе The Hatters. Съемки проходили в Болгарии на производственной базе режиссера. Авторы идеи ролика...
 
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