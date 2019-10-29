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Реставрационные работы начались на Восточном форте Брестской крепости

30.10.2019 15:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Новая страница истории легендарной цитадели. Еще одна часть Брестской крепости станет доступной для туристов. Реставрационные работы начались на Восточном форте.

Реставрационные работы начались на Восточном форте Брестской крепости

Восточный форт строили 160 лет назад. Задача реставраторов – воссоздать ту самую кладку, это ювелирная работа. Стены оборонительного укрепления сильно пострадали от бомбежек в Великую Отечественную, чтобы остановить разрушение, специалисты используют и старинный кирпич, и современные материалы. Нетронутыми оставляют только следы от обстрелов, они станут частью будущей экспозиции. В июне 41-го здесь располагались артиллеристы, хранилось оружие, техника и конюшни. На четвертый день войны защитники крепости организовали оборону. Во время работ строители обнаружили более 170 авиабомб и арсенал гранат, вероятно, находки не последние.

После реставрации на Восточном форте появится новый туристический маршрут. В казематах разместятся семь залов, экспозиция расскажет о фрагментах обороны и судьбах защитников. Финансирование проекта за счет средств Союзного государства завершится в следующем году.

 
 
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  Новая страница истории легендарной цитадели. Еще одна часть Брестской крепости станет доступной для туристов. Реставрационные работы начались на Восточном...
 
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