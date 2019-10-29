Реставрационные работы начались на Восточном форте Брестской крепости

Источник материала: Виртуальный Брест

Новая страница истории легендарной цитадели. Еще одна часть Брестской крепости станет доступной для туристов. Реставрационные работы начались на Восточном форте.

Восточный форт строили 160 лет назад. Задача реставраторов – воссоздать ту самую кладку, это ювелирная работа. Стены оборонительного укрепления сильно пострадали от бомбежек в Великую Отечественную, чтобы остановить разрушение, специалисты используют и старинный кирпич, и современные материалы. Нетронутыми оставляют только следы от обстрелов, они станут частью будущей экспозиции. В июне 41-го здесь располагались артиллеристы, хранилось оружие, техника и конюшни. На четвертый день войны защитники крепости организовали оборону. Во время работ строители обнаружили более 170 авиабомб и арсенал гранат, вероятно, находки не последние.

После реставрации на Восточном форте появится новый туристический маршрут. В казематах разместятся семь залов, экспозиция расскажет о фрагментах обороны и судьбах защитников. Финансирование проекта за счет средств Союзного государства завершится в следующем году.