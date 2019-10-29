Отец Нурмагомедова: «Хабиба ждет самый большой бой в истории UFC»

Источник материала: Tut.by

Отец и тренер непобедимого чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал о следующем поединке своего сына.



Хабиб Нурмагомедов. Фото: Reuters

Абдулманап Магомедович считает, что соперником Хабиба, которого коллеги прозвали Орлом, станет американский спортсмен Тони Фергюсон, сообщает «РЕН-ТВ» .

«Мы уже об этом говорили с UFC. Это март-апрель. Я думаю, что соперником его должен стать Фергюсон. Это будет самый большой бой для UFC за всю историю существования организации. Я объясню почему: 12 побед в серии не было ни у одного бойца. А тут с обоих сторон по 12 побед в UFC. У Хабиба победная серия из 28 боев», — рассказал заслуженный тренер России.

Нурмагомедов хочет, чтобы этот поединок состоялся в России.

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов 7 сентября одержал уверенную победу над американцем Дастином Пуарье в рамках UFC 242, защитив титул чемпиона в легком весе. На счету россиянина 28 побед подряд в смешанных единоборствах. Фергюсон провел столько же боев в UFC и потерпел три поражения.

Ранее Нурмагомедов назвал своих возможных ближайших соперников. По его мнению, в их число в первую очередь входят Тони Фергюсон и Жорж Сен-Пьер, а вот Конору Макгрегору нужно сильно постараться, чтобы заслужить право на матч-реванш.