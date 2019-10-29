В России нашли пса с натуральными бровями

Источник материала: Tut.by

Волонтеры нашли собаку, которая влюбила в себя всю Иркутскую область. Дело в том, что у дворняжки очень необычные брови, которые делают ее готовой звездой для любой соцсети. И такому выразительному взгляду позавидует любая инстаграм-модель, пишет medialeaks.





Дворняга с угольно-черными бровями необычной формы нашлась на юге центральной части России. Прохожие обратили внимание на собаку с необычной внешностью и решили отнести ее в приют для животных «Добрые Руки», не сомневаясь в том, что у такой красавицы быстро появится хозяин.





Ветеринар в приюте подтвердил, что своими бровями пес обязан не чьей-то шутке, а необычному рисунку на мехе. При этом врачи думают, что, возможно, в дальних родственниках у дворняги были хаски.





Не прошло и пяти дней, как нашлись желающие забрать домой животное с необычными бровями. Забрать малыша решила женщина по имени Оксана, которая назвала собаку в честь мексиканской художницы Фриды Кало, ведь та тоже была известна своими выдающимися бровями.



