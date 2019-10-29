Как выбрать газовый котел отопления. Преимущества и недостатки

Газовый котел отлично спасает в холодное время года. Основное количество моделей нацелено на работу с природным газом, но часть из них можно перестроить на работу со сжиженным газом, поменяв форсунки. Невысокая стоимость топлива делает такое оборудование крайне востребованным и популярным.

Преимущества и недостатки

Наряду с невысокой стоимостью и доступностью топлива, специалисты и клиенты выделяют также ряд других преимуществ газовых котлов:

простота эксплуатации при доступе к магистральному газопроводу;

высокий КПД;

экологическая безопасность;

длительный срок службы.

К недостаткам относят скорее необходимость согласований монтажа с газоснабжающей организацией, наличие проекта, создание дымохода, крепление самого оборудования и зависимость работы агрегата от электроэнергии.

Правила выбора

При выборе определенной модели очень рекомендуем обратиться за помощью к профессионалам, например, в «Город Котлов» https://gorodkotlov.by/catalog/gazovye-kotly/ . Однако базовые знания по теме должны быть и у самого владельца дома или дачи.

1.Число контуров

Модели газовых котлов могут иметь 1 или 2 контура. Одноконтурные котлы отвечают за обогрев помещений, а двухконтурные обеспечивают владельцев жилья не только теплом, но и горячей водой.

2.Вид камеры

Камера сгорания газового котла может быть:

закрытая (турбированные);

открытая (атмосферные).

В случае с закрытой камерой сгорания воздух забирается снаружи здания и туда же уходят продукты горения. При этом камера сгорания абсолютно изолирована. Подобная конструкция радует более совершенным уровнем безопасности, высоким КПД и возможностью вывести дымоход как вертикально, так и горизонтально.

Атмосферные котлы забирают воздух из дома, а выводят продукты горения через дымоход, благодаря естественной тяге. Принцип работы напоминает процессы, происходящие в стандартной печи. Конструкция сама по себе более простая, а потому и более бюджетная. Правда, при ее монтаже обязательно понадобится вертикальный дымоход с утеплением.

3.Тип розжига

У газовых котлов может быть электро- или пьезоэлектрический розжиг. Первый вариант радует возможностью работы в автоматическом режиме и меньшей «прожорливостью», но печалит более высокой стоимостью. Пьезоэлектрический розжиг хоть и дешевле, но нуждается в большом количестве топлива и регулярном человеческом участии.

4.Способ размещения

По типу размещения газовые котлы делятся на настенные и напольные.

Настенные имеют меньшие габариты и меньшую массу, но и мощность у них также не слишком высокая. Правда, обслуживать их, как правило, легко.

Напольное оборудование радует большим количеством тепла для просторных помещений, но и сами они требуют достаточно пространства. Кроме того, только в напольных вариантах может быть чугунный теплообменник – из-за своего веса.

5.Традиция или новинка?

Выбирайте между традиционной и конденсационной моделями. В традиционных котлах в наличии отработанная схема оборудования, простая конструкция и прекрасная ремонтопригодность. Ассортимент таких моделей широк, как и доступность цен.

Конденсационные котлы восхищают потребителей своим высоким КПД (до 90-95% по сравнению с 85-90% у традиционных), небольшим расходом газа, продвинутой автоматикой, а также устойчивой работой оборудования даже при невысоком давлении газа.

При определении будущей мощности учитывайте усредненный показать в 1 кВт на 10 м² (в помещении, где высота потолков до 3 м). Однако наравне с этими цифрами учитывайте тип и качество остекления, материалы утеплителя в стенах и его толщину, наличие либо отсутствие балкона или чердака, бассейна и т.д.

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Новейшие технологии и многолетний опыт позволяют сегодня проверенным производителям создавать широкий ассортимент газовых котлов под различные условия и требования. Главное – сделать правильный выбор!



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