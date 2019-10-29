Новая крыша. Как сэкономить на монтаже кровли, не потеряв в качестве

Обеспечивая дому надежную защиту от дождя, снега и града на протяжении 15–20 лет крыша приходит в негодность и нуждается в замене. Реконструкция может потребоваться и раньше, особенно если в качестве настила использовались бюджетные материалы, а монтаж выполнен с нарушением технологий укладки. Сокращают срок службы кровли и суровые климатические условия с выраженными сезонными перепадами влажности и температур. Столкнувшись с необходимостью ремонта, домовладельцы испытывают шок, ведь затраты для осуществления работ требуются колоссальные. Однако если воспользоваться некоторыми секретами и лайфхаками, на монтаже кровли можно значительно сэкономить.

От чего зависит сумма в смете?

Кровельные компании , которые занимаются обслуживанием частных строений, предприятий и коммерческих объектов, составляя смету, учитывают множество деталей. Окончательная стоимость услуг по восстановлению или строительству новой крыши будет зависеть от сложности проекта, типа используемого настила, площади объекта, наличия декоративных элементов – мансардных окон и фигурных сводов.

Также в счете за предоставленные услуги могут фигурировать суммы, которые подрядчик взимает за демонтаж старой кровли, утилизацию строительного мусора. В принципе, эти работы не представляют сложности. Они под силу частному застройщику, у которого в гараже есть надежная стремянка и набор базовых инструментов. Он может выполнить некоторые операции своими руками, сняв с себя часть финансовых обязательств. Перед началом демонтажа стоит ознакомиться с техникой безопасности, позаботится о подстраховке и продумать все нюансы.

Как получить финансовую выгоду при покупке настила?

Потребители, посетившие строительный магазин, держа в руках контрольный список необходимых для возведения кровли товаров, могут использовать следующие шаги для экономии средств:

Выбор лояльного поставщика расходных материалов

Покупка настила, крепежных элементов и функциональной кровельной фурнитуры – коньков, водосточных желобов и решеток вентиляции – это одна из самых больших статей затрат. Чтобы получить доступ к лучшим ценам, стоит искать предложения от лояльных поставщиков. Они проводят акции на постоянной основе, предлагают выгодные условия сотрудничества при оптовых заказах.

Стоит обращать внимание на детали сотрудничества. Некоторые фирмы предоставляют бесплатную адресную доставку, на свободной основе осуществляют расчет материалов, в то время как другие компании берут за эти рядовые услуги деньги.

Ставка на гибкие условия взаиморасчетов

Извлечь финансовую выгоду можно при покупке товаров в рассрочку или беспроцентный кредит. Выплачивая разбитую на части сумму по удобному графику платежей, владелец недвижимости не обременит себя необходимостью выделять из кошелька крупную сумму в одночасье. Ему не придется искать способы латать бреши в семейном бюджете, и ремонт кровли пройдет гладко и организованно.

Правильный выбор сезона для осуществления заказа

Как показывает статистика продаж, кровельные работы активно ведутся летом и поздней весной. В остальное время года подрядчики, выполняющие работы по укладке настила, а также поставщики, не могут похвастаться большим наплывом клиентов. Они проводят сезонные распродажи в оставшиеся времена года, пытаясь с помощью низких цен привлечь внимание покупателей. Для экономных хозяев это отличный шанс минимизировать затраты на приобретение всех необходимых материалов. Их можно заказать заблаговременно, а затем положить на хранение до наступления подходящего периода для монтажа настила.

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