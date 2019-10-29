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Новая крыша. Как сэкономить на монтаже кровли, не потеряв в качестве
30.10.2019 15:55 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Обеспечивая дому надежную защиту от дождя, снега и града на протяжении 15–20 лет крыша приходит в негодность и нуждается в замене. Реконструкция может потребоваться и раньше, особенно если в качестве настила использовались бюджетные материалы, а монтаж выполнен с нарушением технологий укладки. Сокращают срок службы кровли и суровые климатические условия с выраженными сезонными перепадами влажности и температур. Столкнувшись с необходимостью ремонта, домовладельцы испытывают шок, ведь затраты для осуществления работ требуются колоссальные. Однако если воспользоваться некоторыми секретами и лайфхаками, на монтаже кровли можно значительно сэкономить.
От чего зависит сумма в смете?
Также в счете за предоставленные услуги могут фигурировать суммы, которые подрядчик взимает за демонтаж старой кровли, утилизацию строительного мусора. В принципе, эти работы не представляют сложности. Они под силу частному застройщику, у которого в гараже есть надежная стремянка и набор базовых инструментов. Он может выполнить некоторые операции своими руками, сняв с себя часть финансовых обязательств. Перед началом демонтажа стоит ознакомиться с техникой безопасности, позаботится о подстраховке и продумать все нюансы.
Как получить финансовую выгоду при покупке настила?
Потребители, посетившие строительный магазин, держа в руках контрольный список необходимых для возведения кровли товаров, могут использовать следующие шаги для экономии средств:
Покупка настила, крепежных элементов и функциональной кровельной фурнитуры – коньков, водосточных желобов и решеток вентиляции – это одна из самых больших статей затрат. Чтобы получить доступ к лучшим ценам, стоит искать предложения от лояльных поставщиков. Они проводят
Стоит обращать внимание на детали сотрудничества. Некоторые фирмы предоставляют бесплатную адресную доставку, на свободной основе осуществляют расчет материалов, в то время как другие компании берут за эти рядовые услуги деньги.
Извлечь финансовую выгоду можно при покупке товаров в рассрочку или беспроцентный кредит. Выплачивая разбитую на части сумму по удобному графику платежей, владелец недвижимости не обременит себя необходимостью выделять из кошелька крупную сумму в одночасье. Ему не придется искать способы латать бреши в семейном бюджете, и ремонт кровли пройдет гладко и организованно.
Как показывает статистика продаж, кровельные работы активно ведутся летом и поздней весной. В остальное время года подрядчики, выполняющие работы по укладке настила, а также поставщики, не могут похвастаться большим наплывом клиентов. Они проводят сезонные распродажи в оставшиеся времена года, пытаясь с помощью низких цен привлечь внимание покупателей. Для экономных хозяев это отличный шанс минимизировать затраты на приобретение всех необходимых материалов. Их можно заказать заблаговременно, а затем положить на хранение до наступления подходящего периода для монтажа настила.
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Столкнувшись с необходимостью ремонта, домовладельцы испытывают шок, ведь затраты для осуществления работ требуются колоссальные. Однако если воспользоваться...
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