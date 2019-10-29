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Футбол в шарах или прыжки на батутах: чем заняться на осенних каникулах в Минске?
Источник материала: СТВ
Чем заняться в столице на длинных выходных и во время школьных каникул, рассказываем в программе «Минск и минчане».
В столице набирает обороты бампергейм. Активный вид спорта пришёл в Беларусь из Норвегии. Западные соседи практикуют такой отдых почти 10 лет. Крупные компании проводят между отделами состязания по бамперболу. Правила как две капли воды похожи на футбол. Единственное отличие – соперники бегают в надувных шарах.
Резиновая сфера крепится на специальных шлейках. Во время бега игроки должны держаться за пластиковые ручки напротив. Падать в резиновом шаре не больно. Даже во время кувырка голова не касается земли. Лужайка, футбольное поле или спортивный зал. Для бампергейма подходит любая площадка.
«Шаровые» чемпионаты проходят каждые выходные. Можно записаться на игру и в будни. Компании из 20 человек такой отдых обойдётся дешевле похода в кино.
В топе активного отдыха – и прыжки на батутах. В Минске больше 10 специальных арен. Профессиональные, полупрофессиональные и любительские. В этом зале есть 23 эластичные сетки, 6 скалодромов и 3 мягкие ямы. Инструкторы – выпускники университета физкультуры.
Шорты, майка и носки – лучшая экипировка для батутного центра. На арене комфортно и зимой, и летом: работают кондиционеры. Персонал проводит с каждым посетителем зарядку – разминают ноги, руки и шею. Фитнес на батуте помогает убрать лишние сантиметры не только на талии. Инструкторы учат желающих акробатике.
Круглый год посетителей ждут детские лабиринты, парки аттракционов виртуальной реальности и столичный аквапарк. А значит, детские осенние каникулы и бархатный сезон запомнятся минчанам надолго!
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Чем заняться в столице на длинных выходных и во время школьных каникул, рассказываем в программе «Минск и минчане».
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