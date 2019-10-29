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Футбол в шарах или прыжки на батутах: чем заняться на осенних каникулах в Минске?

30.10.2019 15:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Чем заняться в столице на длинных выходных и во время школьных каникул, рассказываем в программе «Минск и минчане».

Футбол в шарах или прыжки на батутах: чем заняться на осенних каникулах в Минске?

В столице набирает обороты бампергейм. Активный вид спорта пришёл в Беларусь из Норвегии. Западные соседи практикуют такой отдых почти 10 лет. Крупные компании проводят между отделами состязания по бамперболу. Правила как две капли воды похожи на футбол. Единственное отличие – соперники бегают в надувных шарах.

Футбол в шарах или прыжки на батутах: чем заняться на осенних каникулах в Минске?

Артём Толстик, организатор соревнований по бамперболу:
Есть различные форматы: просто потолкаться, побегать, попрыгать. Дети очень любят такие форматы, потому что никаких правил нет. Ты просто бегаешь, прыгаешь, веселишься. Есть форматы на тактику. То есть для более взрослых, сплочённых команд. Там стратегия, там надо всё конкретно делать, потому что не будешь соблюдать правила – не победишь.

Футбол в шарах или прыжки на батутах: чем заняться на осенних каникулах в Минске?

Резиновая сфера крепится на специальных шлейках. Во время бега игроки должны держаться за пластиковые ручки напротив. Падать в резиновом шаре не больно. Даже во время кувырка голова не касается земли. Лужайка, футбольное поле или спортивный зал. Для бампергейма подходит любая площадка.

Футбол в шарах или прыжки на батутах: чем заняться на осенних каникулах в Минске?

Участники игры:
– Играл первый раз. Необычная. Вот эти надувные мячи. Получил очень много эмоций.
– Очень интересная игра, правда, требует больших физических затрат. Чтобы в неё играть, надо немножечко потренироваться.
– Приведём друзей, знакомых. Будем популяризировать эту игру.

«Шаровые» чемпионаты проходят каждые выходные. Можно записаться на игру и в будни. Компании из 20 человек такой отдых обойдётся дешевле похода в кино.

Футбол в шарах или прыжки на батутах: чем заняться на осенних каникулах в Минске?

Сергей Сергейчик, играет в бампербол  3 года:
Разные ребята со мной приходят, играем. Кто спортом занимается, тот дольше бегает. Сегодня играли в «СМО», сегодня играли в игру «Разминочка», в «Пиратов» поиграли немножко. Играл за команду «жёлтых». К сожалению, сегодня мои друзья одержали верх, но в следующий раз я их размажу!

Футбол в шарах или прыжки на батутах: чем заняться на осенних каникулах в Минске?

В топе активного отдыха – и прыжки на батутах. В Минске больше 10 специальных арен. Профессиональные, полупрофессиональные и любительские. В этом зале есть 23 эластичные сетки, 6 скалодромов и 3 мягкие ямы. Инструкторы – выпускники университета физкультуры.

Футбол в шарах или прыжки на батутах: чем заняться на осенних каникулах в Минске?

Сергей Самойлов, инструктор батутной арены:
Люди, которые приходят даже на свободные прыжки попрыгать, мы им всё рассказываем, показываем. Объясняем, как прыгать. Учим трюки разнообразные. Те ребята, которые единоборствами занимаются, они прыгают сальто вперёд и назад чуть ли не со второго раза.

Футбол в шарах или прыжки на батутах: чем заняться на осенних каникулах в Минске?

Футбол в шарах или прыжки на батутах: чем заняться на осенних каникулах в Минске?

Шорты, майка и носки – лучшая экипировка для батутного центра. На арене комфортно и зимой, и летом: работают кондиционеры. Персонал проводит с каждым посетителем зарядку – разминают ноги, руки и шею. Фитнес на батуте помогает убрать лишние сантиметры не только на талии. Инструкторы учат желающих акробатике.

Футбол в шарах или прыжки на батутах: чем заняться на осенних каникулах в Минске?

Посетитель батутного центра:
Очень много знакомых сюда ходят. Очень всем нравится, советуют. Поэтому мы решили прийти с крестницей. Она в гости приехала, она не из Минска. Решили совместить приятное с полезным. Вообще, супер, пойдём за дополнительным временем!

Футбол в шарах или прыжки на батутах: чем заняться на осенних каникулах в Минске?

Круглый год посетителей ждут детские лабиринты, парки аттракционов виртуальной реальности и столичный аквапарк. А значит, детские осенние каникулы и бархатный сезон запомнятся минчанам надолго!
Люди в материале: Артём Толстик, Сергей Сергейчик, Сергей Самойлов
 
Теги: Минск
 
 
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Чем заняться в столице на длинных выходных и во время школьных каникул, рассказываем в программе «Минск и минчане».
 
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