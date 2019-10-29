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Александр Мрочек: «Высококлассный хирург получает порядка 1,5 тысяч долларов»
Источник материала: СТВ
Директор РНПЦ «Кардиология» – в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Александр Мрочек, кардиолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент НАН Беларуси, академик БМА, профессор:
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Директор РНПЦ «Кардиология» – в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Хирурги у нас – не самые бедные люди. Какая средняя зарплата в Вашем центре?
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