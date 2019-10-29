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Александр Мрочек: «Высококлассный хирург получает порядка 1,5 тысяч долларов»

30.10.2019 15:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Директор РНПЦ «Кардиология» – в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Хирурги у нас – не самые бедные люди. Какая средняя зарплата в Вашем центре?

Александр Мрочек: «Высококлассный хирург получает порядка 1,5 тысяч долларов»

Александр Мрочек, кардиолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент НАН Беларуси, академик БМА, профессор:
Скажем, высококлассный хирург получает порядка 1,5 тысяч долларов. Это приличная зарплата. Но есть возможности – мы доплачиваем сегодня за то, что подготовлены ученики, за написание книг, статей. Это уже через премии, потому что наш центр зарабатывает неплохие деньги на экспорте услуг.

Люди в материале: Александр Мрочек
 
 
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Директор РНПЦ «Кардиология» – в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Хирурги у нас – не самые бедные люди. Какая средняя зарплата в Вашем центре?
 
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