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Александр Мрочек: «Генетический аспект решения проблемы долголетия где-то в ближайшие 50-60 лет вполне допустим»
Источник материала: СТВ
Директор РНПЦ «Кардиология» высказал своё мнение в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Александр Мрочек, кардиолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент НАН Беларуси, академик БМА, профессор:
Я думаю, что, в целом, генетический аспект решения проблемы долголетия где-то в ближайшие 50-60 лет вполне допустим. То есть да, действительно, сегодня биология и медицина находятся на грани ещё больших открытий, чем она сделала за истекшие годы. Потому что знания накопились для того, чтобы был организован какой-то прорыв в области технологий и продолжительности жизни. Хотя я хорошо помню, ещё будучи учеником, по-моему, ещё 8-го класса – выпускался тогда журнал «Техника – молодёжи». Сейчас этого журнала – не знаю, есть он или нет, это был российский журнал, тогда – всесоюзный. Была такая линия где-то в середине журнала, где обсуждались вопросы, связанные с продолжительностью жизни человека, и это были, наверное, где-то 60-ые годы. И вот там 2050 год был обозначен годом бессмертия. То есть будет такое развитие технологий, что будет достигнуто бессмертие. Я думаю, немножко опередили, конечно.
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Александр Мрочек: «Генетический аспект решения проблемы долголетия где-то в ближайшие 50-60 лет вполне допустим»
Директор РНПЦ «Кардиология» высказал своё мнение в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Роботы, нанотехнологии, покорение космоса, открытие новых...
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