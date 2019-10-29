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Александр Мрочек: «Генетический аспект решения проблемы долголетия где-то в ближайшие 50-60 лет вполне допустим»

30.10.2019 15:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Директор РНПЦ «Кардиология» высказал своё мнение в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Роботы, нанотехнологии, покорение космоса, открытие новых планет… А люди продолжают умирать, порой, иногда из-за какой-то ерунды. Вот шагнёт ли наша медицина настолько вперёд, чтобы сделать человека бессмертным? Есть ли таблетка от смерти?

Александр Мрочек: «Генетический аспект решения проблемы долголетия где-то в ближайшие 50-60 лет вполне допустим»

Александр Мрочек, кардиолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент НАН Беларуси, академик БМА, профессор:
В общем-то, на сегодня мы знаем, почему происходит смерть. Мы знаем это на биологическом уровне. Мы знаем, наверное, что можно было бы сделать, но мы не знаем саму технологию – как это сделать. То есть собственно, ноу-хау. Мы знаем, почему клетка делится определённое количество раз, почему она переходит в раковую клетку.

Опыт, который есть сегодня в некоторых странах по выращиванию искусственных органов, по клеточной генетике, по управлению хромосомами, по управлению ДНК, микро-РНК. То есть уже есть возможности, как говорил Жванецкий: «Взять отвёртку и там в этом гене чуть-чуть что-то подвинтить». Чтобы что-то изменилось.

Я думаю, что, в целом, генетический аспект решения проблемы долголетия где-то в ближайшие 50-60 лет вполне допустим. То есть да, действительно, сегодня биология и медицина находятся на грани ещё больших открытий, чем она сделала за истекшие годы. Потому что знания накопились для того, чтобы был организован какой-то прорыв в области технологий и продолжительности жизни. Хотя я хорошо помню, ещё будучи учеником, по-моему, ещё 8-го класса – выпускался тогда журнал «Техника – молодёжи». Сейчас этого журнала – не знаю, есть он или нет, это был российский журнал, тогда – всесоюзный. Была такая линия где-то в середине журнала, где обсуждались вопросы, связанные с продолжительностью жизни человека, и это были, наверное, где-то 60-ые годы. И вот там 2050 год был обозначен годом бессмертия. То есть будет такое развитие технологий, что будет достигнуто бессмертие. Я думаю, немножко опередили, конечно.

Люди в материале: Александр Мрочек
 
 
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Директор РНПЦ «Кардиология» высказал своё мнение в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Роботы, нанотехнологии, покорение космоса, открытие новых...
 
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