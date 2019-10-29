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Как тратить меньше денег в магазинах. 9 проверенных хитростей

30.10.2019 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мы привыкли ходить в магазин и оставлять там огромные суммы денег. Оказывается, существует несколько действенных способов, которые могут помочь сэкономить. Ничего сложного: немного дисциплины и хитрости.

Мы собрали 9 самых полезных способов, чтобы вы прочитали их в нашем материале и умели не покупать лишнего.

Делайте покупки без смартфона

Во время покупок уберите свой телефон как можно дальше. Если ходить по магазину, при этом глядя в ленту новостей или переписываясь с друзьями, то вероятнее всего вы проведете в нем больше времени. И обязательно наберете в корзину ненужные покупки.

Как тратить меньше денег в магазинах. 9 проверенных хитростей
Фото: Pixabay

Будьте внимательны со скидками

Прежде чем взять товар на скидке, мы советуем взглянуть на его срок годности. Возможно, что он закончится на днях. Также несколько раз подумайте, пригодится ли вам этот товар. Вероятно, вы так и не воспользуетесь им. Проверьте, известного ли производителя находится на скидке товар: зачастую магазин делает акционными товары, которые не пользуются популярностью у покупателей.

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Считайте в уме

Очень дисциплинирует в магазине счет в уме. Пока вы кладете в корзину товары, складывайте в уме их стоимость. Так вы будете знать на какую сумму у вас набрались покупки и это не даст вам взять лишнего.

Как тратить меньше денег в магазинах. 9 проверенных хитростей
Фото: Pixabay

Не покупайте упакованные товары

Вы немного сэкономите, если купите овощи не на подложке в упаковке. Лучше не поленитесь и опустите ветку бананов в пакет самостоятельно. Эта же хитрость работает с сырами и колбасами.

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Оставьте детей дома

По возможности не берите с собой в магазин детей. Даже взрослым зачастую сложно удержаться перед соблазном купить лишнего, а вот детям отказать будет практически невозможно. Особенно в ситуации, когда за вами огромная тяжело вздыхающая очередь.

Как тратить меньше денег в магазинах. 9 проверенных хитростей
Фото: Pixabay

Проверяйте холодильник и шкафы

Перед походом за покупками проверьте, в каком количестве у вас остались продукты. Так не удастся купить лишнего или попросту ненужного.

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Не ведитесь на ловушки маркетологов

Помните, что магазины устроены так, чтобы покупатели приобрели как можно больше товаров. Так, очень часто товары, которые дешевле, находятся на нижних полках, а дорогие — на уровне глаз.

Как тратить меньше денег в магазинах. 9 проверенных хитростей
Фото: Pixabay

Делайте заранее список покупок

Старый добрый список покупок всегда был и будет незаменимым помощником экономии. Главное — не отклоняться от записки и сосредоточенно покупать только необходимое.

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Делайте покупки онлайн

При возможности делайте покупки онлайн. Выберите нужные товары, закажите их доставку на дом и не страдайте от лишних приобретений.

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Теги: Новости
 
 
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Мы привыкли ходить в магазин и оставлять там огромные суммы денег. Оказывается, существует несколько действенных способов, которые могут помочь сэкономить. Ничего...
 
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