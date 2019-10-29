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О союзном бюджете говорили в Минске на заседании коллегий КГК Беларуси и Счётной палаты России
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Бюджетный процесс Союзного государства должен быть более эффективным. Об этом было заявлено 30 октября на заседании коллегий КГК Беларуси и Счетной палаты России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно прошло в Минске.
Стороны отметили высокую финансовую дисциплину при исполнении союзного бюджета. В 2019 году отмечен наилучший показатель кассового исполнения расходов: освоено 99 % от более чем 5 миллиардов российских рублей, выделенных на совместные программы. Вместе с тем выявлены факты нарушений в использовании средств. В частности, при строительных работах в Брестской крепости. Сумма ущерба составила 2 миллиона российских рублей.
Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты Российской Федерации:
Василий Герасимов, заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси:
На заседании отметили, что сотрудничество высших органов финансового контроля Беларуси и России способствует укреплению безопасности двух стран.
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Новости Беларуси. Бюджетный процесс Союзного государства должен быть более эффективным. Об этом было заявлено 30 октября на заседании коллегий КГК Беларуси и...
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