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«Профессора-кардиохирурга не отправишь в космос». Заменят ли роботы врачей на операциях? Мнение Мрочека

30.10.2019 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Директор РНПЦ «Кардиология» высказал своё мнение в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Сейчас в операционной можно встретить ещё и роботов. В передовых странах используют манипуляторы при проведении операций на сердце. Как Вы считаете, не придём ли мы к такому периоду, когда робот может вытеснить профессию хирурга? Лет через 50?

Александр Мрочек, кардиолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент НАН Беларуси, академик БМА, профессор:
Возможно. Я должен сказать, что начало создания роботов-манипуляторов, которое есть сегодня, придать им интеллекта, компьютерного, допустим, интеллекта. Ведь он развивается, согласитесь. 

Вадим Щеглов:
И сегодня уже даже из роботов сделали телеведущих, они могут их заменить в профессии.

Александр Мрочек:
Да. Поэтому – почему нет! Я бы никогда не хотел бы сказать – этого невозможно. Потому что все сегодня произведения фантастического уровня, которые когда-то воспринимались как научная фантастика, сегодня воплощаются в жизнь. Точно так же, вот, казалось бы, нелепый вопрос – он может, действительно, решен в течение какого-то времени и быть реальным водителем научно-технического прогресса.

Вадим Щеглов:
А как, вообще, эти роботы появились?

«Профессора-кардиохирурга не отправишь в космос». Заменят ли роботы врачей на операциях? Мнение Мрочека

Александр Мрочек:
Знаете, однажды на заседании Союзного государства (нам пришлось присутствовать – там были привлечены медики, для того чтобы формировать научные совместные программы с российскими специалистами) как раз обсуждался этот вопрос. И нам предлагалось тоже участвовать в разделе таком, как создание медицинских роботов. Россия уже достигла определённого уровня развития, но мы, к своему удивлению, узнали, что первые роботы, которые были произведены, в частности, в Соединенных Штатах Америки, они были предназначены для того, чтобы производить медицинские манипуляции в тех местах, куда не пошлёшь специалиста, который владеет теми или иными видами операций.

Скажем так, профессора-кардиохирурга не отправишь в космос – или на Луну, или в другие какие-то места, где труднодоступно человеку, где затратно, скажем, такого человека послать. Поэтому на все случаи жизни должен был, по идее астронавтов американских, отправляться робот-манипулятор. И здесь, на Земле путём радиосвязи можно было совершать какие-то действия, скажем, тем же джойстиком или несколькими джойстиками управлять медицинским роботом, его манипуляторами и делать ту или иную операцию.

Люди в материале: Александр Мрочек
 
 
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Директор РНПЦ «Кардиология» высказал своё мнение в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Сейчас в операционной можно встретить ещё и роботов. В...
 
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