ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Может собрать до 50 тонн отходов в день: как выглядит аппарат для очистки водоёмов от пластика

30.10.2019 15:07 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Нидерландов. В Нидерландах представили аппарат, предназначенный для очистки от пластика рек и других водоемов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Может собрать до 50 тонн отходов в день: как выглядит аппарат для очистки водоёмов от пластика

Его создатель – 25-летний Боян Слат – потратил 4 года вместе со своей командой на то, чтобы разработать устройство, способное собрать не менее 50 тонн пластика в день. Его стоимость составляет 700 тысяч евро.

Аппарат напоминает большой катер с движущейся металлической сеткой, которая осуществляет забор мусора. После полного наполнения устройство отправляет сигнал оператору, затем собранный мусор отправляется на переработку.

Может собрать до 50 тонн отходов в день: как выглядит аппарат для очистки водоёмов от пластика

Может собрать до 50 тонн отходов в день: как выглядит аппарат для очистки водоёмов от пластика

Может собрать до 50 тонн отходов в день: как выглядит аппарат для очистки водоёмов от пластика

Может собрать до 50 тонн отходов в день: как выглядит аппарат для очистки водоёмов от пластика

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Нидерландов. В Нидерландах представили аппарат, предназначенный для очистки от пластика рек и других водоемов, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Предсказана новая смертельная угроза человечеству
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • стильные мужские пиджаки под джинсы отсюда
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика