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Посольства Израиля закрылись по всему миру из-за протестов дипломатов

30.10.2019 15:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Израиля. По всему миру закрылись посольства Израиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом дипломаты протестуют против требования Минфина страны взыскать налог за представительские расходы сотрудников МИД, не подкрепленные квитанциями.

С послов требуют по 3 тысячи евро, а с рядовых сотрудников дипмиссий – по 500 евро. Доступ на территории посольств закрыт, они не оказывают консульских услуг и не оформляют документы.

Посольства Израиля закрылись по всему миру из-за протестов дипломатов

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Новости Израиля. По всему миру закрылись посольства Израиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом дипломаты протестуют против требования...
 
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