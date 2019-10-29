Посольства Израиля закрылись по всему миру из-за протестов дипломатов

Источник материала: СТВ

Новости Израиля. По всему миру закрылись посольства Израиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом дипломаты протестуют против требования Минфина страны взыскать налог за представительские расходы сотрудников МИД, не подкрепленные квитанциями.

С послов требуют по 3 тысячи евро, а с рядовых сотрудников дипмиссий – по 500 евро. Доступ на территории посольств закрыт, они не оказывают консульских услуг и не оформляют документы.



