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Вместо пар – мастер-классы, фотосессии и курсы по сценречи: как в Минске выбирают лучшего студента-2019
Источник материала: СТВ
30 октября в Молодежном театре эстрады состоится финал городского конкурса «Студент года 2019». За титул самого умного и талантливого поборются 12 представителей столичных ВУЗов. Об участниках конкурса рассказываем в программе «Минск и минчане».
Средний балл не ниже восьми, кроме того каждый проявил себя в спорте или науке. Последние 2 недели ребята вместо пар ходят на мастер-классы, фотосессии, тренинги, курсы по сценической речи. Все для того, чтобы показать гостям театра эстрады незабываемое шоу.
За право официально называться лучшим сражаются будущие юристы, военные, медики. Интерес участвовать у каждого свой, впрочем, как и жизненные цели. К примеру, второкурсник университета физической культуры Иван Мороз твердо уверен: талантливый студент может и стихи писать, и танцевать на сцене, а при случае даже взять в руки рапиру.
Несмотря на внушительный опыт общения с холодным оружием, в душе Иван – романтик. Неудивительно, что конкурс для парня – возможность стать заметнее в мире культуры и искусства.
А вот для Светланы Хилькевич конкурс Белорусского республиканского союза молодежи – это возможность доказать самой себе, что учеба в Академии авиации прошла не зря. В будущем она планирует связать жизнь с небом, однако «витать в облаках» – точно не про нашу героиню. В своем выступлении девушка собирается рассказать зрителям про тех, без кого сегодня невозможен ни один гражданский авиарейс.
А еще будущий авиадиспетчер обожает искусство фотографии. Но в портфолио – не только снимки с высоты птичьего полета. С равным успехом Светлана ловит в кадре яркие эмоции и впечатляющие панорамы.
Ну, а вернуться с небес на землю всегда поможет второкурсник Академии управления при Президенте Денис Гайкевич. Серьезности парню не занимать. Весь предыдущий год он корпел над книгами, а на летнюю практику отправился за границу. Вернувшись на родину, студент решил добавить в жизнь больше ярких эпизодов – потому участие в конкурсе БРСМ стало логичным продолжением летних приключений. Покорять публику и жюри молодой человек планирует порцией белорусского креатива.
В своем резюме парень вполне может написать – «человек-сюрприз». Будущий юрист, вопреки законам жанра, всегда старается удивлять близких. До недавнего времени о том, что Денис претендует на звание первого студента страны, не знали даже его родители.
Между тем, прямо сейчас проходит интернет-голосование в номинации «Студент-года онлайн». С помощью лайков пользователи сами решат, кто достоин статуса первого студента виртуального мира. И все же реальные призы куда ценнее.
После финала городского этапа в следующий пройдут всего 4 человека. Возможность представлять свой университет выпадает далеко не каждый день, а значит, как минимум одна победа есть у каждого.
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Вместо пар – мастер-классы, фотосессии и курсы по сценречи: как в Минске выбирают лучшего студента-2019
30 октября в Молодежном театре эстрады состоится финал городского конкурса «Студент года 2019». За титул самого умного и талантливого поборются 12 представителей...
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