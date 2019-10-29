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Вместо пар – мастер-классы, фотосессии и курсы по сценречи: как в Минске выбирают лучшего студента-2019

30.10.2019 14:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

30 октября в Молодежном театре эстрады состоится финал городского конкурса «Студент года 2019». За титул самого умного и талантливого поборются 12 представителей столичных ВУЗов. Об участниках конкурса рассказываем в программе «Минск и минчане».

Вместо пар – мастер-классы, фотосессии и курсы по сценречи: как в Минске выбирают лучшего студента-2019

Средний балл не ниже восьми, кроме того каждый проявил себя в спорте или науке. Последние 2 недели ребята вместо пар ходят на мастер-классы, фотосессии, тренинги, курсы по сценической речи. Все для того, чтобы показать гостям театра эстрады незабываемое шоу.

Вместо пар – мастер-классы, фотосессии и курсы по сценречи: как в Минске выбирают лучшего студента-2019

Илона Илларионова, координатор Минского городского этапа Республиканского конкурса «Студент года-2019»:
Им предстоит выступить в четырех конкурсных испытаниях. Первое – это презентация участника – «Будем знакомы», второй конкурс – ораторского мастерства в профессии. Затем интеллектуальный и творческий конкурс.

Вместо пар – мастер-классы, фотосессии и курсы по сценречи: как в Минске выбирают лучшего студента-2019

За право официально называться лучшим сражаются будущие юристы, военные, медики. Интерес участвовать у каждого свой, впрочем, как и жизненные цели. К примеру, второкурсник университета физической культуры Иван Мороз твердо уверен: талантливый студент может и стихи писать, и танцевать на сцене, а при случае даже взять в руки рапиру.

Вместо пар – мастер-классы, фотосессии и курсы по сценречи: как в Минске выбирают лучшего студента-2019

Иван Мороз, участник конкурса «Студент года-2019» (БГУФК):
Фехтованию я отдал 10 лет. Для меня это был путь нахождения себя. Спорт очень хорошо воспитывает и дух, и физически тебя. Также это удовольствие, когда ты проводишь хороший бой.

Вместо пар – мастер-классы, фотосессии и курсы по сценречи: как в Минске выбирают лучшего студента-2019

Несмотря на внушительный опыт общения с холодным оружием, в душе Иван – романтик. Неудивительно, что конкурс для парня – возможность стать заметнее в мире культуры и искусства.

Вместо пар – мастер-классы, фотосессии и курсы по сценречи: как в Минске выбирают лучшего студента-2019

Илья Горбачевский, друг Ивана:
Ваня всегда был творческой личностью. Это проявлялось и в спорте. Каждый фехтует по-своему, и это очень выделялось. Конкурс это та же борьба, поэтому я думаю, у него есть все шансы победить.

Вместо пар – мастер-классы, фотосессии и курсы по сценречи: как в Минске выбирают лучшего студента-2019

А вот для Светланы Хилькевич конкурс Белорусского республиканского союза молодежи – это возможность доказать самой себе, что учеба в Академии авиации прошла не зря. В будущем она планирует связать жизнь с небом, однако «витать в облаках» – точно не про нашу героиню. В своем выступлении девушка собирается рассказать зрителям про тех, без кого сегодня невозможен ни один гражданский авиарейс.

Вместо пар – мастер-классы, фотосессии и курсы по сценречи: как в Минске выбирают лучшего студента-2019

Светлана Хилькевич, участник конкурса «Студент года-2019» (Академия авиации):
Естественно я буду делать акцент на авиацию, на профессию авиадиспетчера, на ответственность в этой профессии, на трудности, критические ситуации, и я уверена, что задену сердца слушателей. В первую очередь, я пойму, что все, что я делала на протяжении 4 лет здесь, было не зря.

А еще будущий авиадиспетчер обожает искусство фотографии. Но в портфолио – не только снимки с высоты птичьего полета. С равным успехом Светлана ловит в кадре яркие эмоции и впечатляющие панорамы.

Вместо пар – мастер-классы, фотосессии и курсы по сценречи: как в Минске выбирают лучшего студента-2019

Светлана Хилькевич:
Начиная с простого желания фотографировать, я дошла до члена курсантского совета академии. Тот орган, который сам организовывает мероприятия, напрямую связывается с руководством академии.

Ну, а вернуться с небес на землю всегда поможет второкурсник Академии управления при Президенте Денис Гайкевич. Серьезности парню не занимать. Весь предыдущий год он корпел над книгами, а на летнюю практику отправился за границу. Вернувшись на родину, студент решил добавить в жизнь больше ярких эпизодов – потому участие в конкурсе БРСМ стало логичным продолжением летних приключений. Покорять публику и жюри молодой человек планирует порцией белорусского креатива.

Денис Гайкевич, участник конкурса «Студент года-2019» (Академия управления при президенте РБ):
Мая моц заключаецца ў тым, што я не умею ні спявать, ні танчыць. Гэта памушае мяне падысці да ўсяго крэатыўна і здзівиць іх небанальнасцю. У гэтым я праяўлю сябе, калі не самым моцным, але з добрага боку. Я студэнт Акадэміі кіравання, і мы зробім маленькі аспект на тое, што я перш за ўсе кіраунік. І я кірую будучыняй, сённяшнім днем, і мой выступ будзе звязаны з гэтым.

Вместо пар – мастер-классы, фотосессии и курсы по сценречи: как в Минске выбирают лучшего студента-2019

В своем резюме парень вполне может написать – «человек-сюрприз». Будущий юрист, вопреки законам жанра, всегда старается удивлять близких. До недавнего времени о том, что Денис претендует на звание первого студента страны, не знали даже его родители.

Денис Гайкевич:
Я проста скінуў ім ссылку на тое, што ўдзельнічаю ў гэтым конкурсе. А сябрам я таксама доўга не раскрываў сакрэтаў. Потым яны ўзналі гэта ад іншых людзей. Яны не тое каб здзівіліся, бо яны звыкліся, што я заўсёды ў чым-ліба ўдзельнічаю, яны адразу казалі: «Каб ты нам даў квіткі ў сваю групу падтрымкі».

Вместо пар – мастер-классы, фотосессии и курсы по сценречи: как в Минске выбирают лучшего студента-2019

Между тем, прямо сейчас проходит интернет-голосование в номинации «Студент-года онлайн». С помощью лайков пользователи сами решат, кто достоин статуса первого студента виртуального мира. И все же реальные призы куда ценнее.

Илона Илларионова:
У нас студент года получает в этом году большое количество бонусов, подарков. Вплоть до того, что он отправится в путешествие в Прагу. На время около недели. А по итогам республиканского конкурса он будет представителем всей студенческой молодежи.

Вместо пар – мастер-классы, фотосессии и курсы по сценречи: как в Минске выбирают лучшего студента-2019

После финала городского этапа в следующий пройдут всего 4 человека. Возможность представлять свой университет выпадает далеко не каждый день, а значит, как минимум одна победа есть у каждого.
Люди в материале: Илона Илларионова, Иван Мороз, Илья Горбачевский, Светлана Хилькевич, Денис Гайкевич
 
Теги: Минск
 
 
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30 октября в Молодежном театре эстрады состоится финал городского конкурса «Студент года 2019». За титул самого умного и талантливого поборются 12 представителей...
 
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