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В Калифорнии неизвестный открыл огонь около частного дома: погибли 3 человека, ещё 9 ранены

30.10.2019 14:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Стрельба в Калифорнии. Три человека погибли, еще 9 пострадали в городе Лонг-Бич, где неизвестный открыл огонь у одного из частных домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибывшие на место происшествия медики оказали первую помощь раненым и доставили их в больницу. Личность злоумышленника и его мотивы пока неизвестны.

В Калифорнии неизвестный открыл огонь около частного дома: погибли 3 человека, ещё 9 ранены

В Калифорнии неизвестный открыл огонь около частного дома: погибли 3 человека, ещё 9 ранены

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Новости США. Стрельба в Калифорнии. Три человека погибли, еще 9 пострадали в городе Лонг-Бич, где неизвестный открыл огонь у одного из частных домов, сообщили в...
 
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