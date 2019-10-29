В Калифорнии неизвестный открыл огонь около частного дома: погибли 3 человека, ещё 9 ранены

Источник материала: СТВ

Новости США. Стрельба в Калифорнии. Три человека погибли, еще 9 пострадали в городе Лонг-Бич, где неизвестный открыл огонь у одного из частных домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибывшие на место происшествия медики оказали первую помощь раненым и доставили их в больницу. Личность злоумышленника и его мотивы пока неизвестны.







