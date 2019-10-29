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Президент об общежитии для сотрудников РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах: Это шикарный дом, притом недорогой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 30 октября Александр Лукашенко посетил Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства ответил на вопросы журналистов. В частности, Президент заявил, что в Беларуси будут приниматься меры, которые позволят не допустить оттока отечественных врачей за границу. В стране будут улучшать условия для жизни и работы медиков, повышать им заработную плату. Александр Лукашенко подчеркнул, что в курсе существующей проблемы. Она вызывает волнение, но не опасения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Да, времена меняются, но если двухкомнатная квартирка такая – это шикарный, хороший дом, притом недорогой. Здесь квадратный метр примерно около 500 долларов. И надо строить такие так называемые общежития: для врачей, для медсестер, для тех, кто работает в больницах. Это будет очень сильно привязывать человека к этой клинике, к этому центру, к этой земле. Будем откровенны.
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Президент об общежитии для сотрудников РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах: Это шикарный дом, притом недорогой
Новости Беларуси. 30 октября Александр Лукашенко посетил Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах, сообщили в...
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