ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент об общежитии для сотрудников РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах: Это шикарный дом, притом недорогой

30.10.2019 14:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 30 октября Александр Лукашенко посетил Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: «Самые высокие зарплаты – у врача. Но это высококлассный специалист»

Президент об общежитии для сотрудников РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах: Это шикарный дом, притом недорогой

Глава государства ответил на вопросы журналистов. В частности, Президент заявил, что в Беларуси будут приниматься меры, которые позволят не допустить оттока отечественных врачей за границу. В стране будут улучшать условия для жизни и работы медиков, повышать им заработную плату. Александр Лукашенко подчеркнул, что в курсе существующей проблемы. Она вызывает волнение, но не опасения.

Президент об общежитии для сотрудников РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах: Это шикарный дом, притом недорогой

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Первая реакция – это вот. Вы все посмотрели, говорят: «Общежитие и общежитие». Да это шикарный дом, здесь можно жить. Если двухкомнатная квартира, так и с двумя детками. Да, по нашим временам тесновато может быть. Но и вы, я тем более, мы жили в худших условиях.

Да, времена меняются, но если двухкомнатная квартирка такая – это шикарный, хороший дом, притом недорогой. Здесь квадратный метр примерно около 500 долларов. И надо строить такие так называемые общежития: для врачей, для медсестер, для тех, кто работает в больницах. Это будет очень сильно привязывать человека к этой клинике, к этому центру, к этой земле. Будем откровенны.

Президент об общежитии для сотрудников РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах: Это шикарный дом, притом недорогой

Президент Беларуси, посещая РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах: «Разве это порядок, что по два-три месяца люди стоят в очереди?»

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 30 октября Александр Лукашенко посетил Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко: «Самые высокие зарплаты – у врача. Но это высококлассный специалист»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика