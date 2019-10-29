В Питере выставили на продажу квартиру Пушкина. Начальная цена - 850 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

В Санкт-Петербурге на продажу выставлены две квартиры, которые с 1834 по 1836 год в составе бельэтажа арендовал поэт Александр Пушкин. Квартиры не являются музеем и принадлежат частному лицу. О продаже исторического объекта недвижимости сообщил петербургский риелтор Руслан Соешев, представляющий интересы собственника, пишет РБК .



Квартиры находятся в этом доме. Фото: квартирапушкина.рф

Выставленные на продажу одним лотом двухкомнатная и однокомнатная квартиры находятся на втором этаже бывшего доходного дома (№ 32) на набережной Кутузова.

Этот дом был построен в 1816 году, а в 1823-м стал собственностью офицера лейб-гвардии Гусарского полка Силы Андреевича Баташева, который сдавал в нем квартиры в аренду. Пушкин с 1834 по 1836 год занимал второй этаж.



Слева: изображение фасада дома из книги «Набережная Кутузова», «Центрполиграф» / «МиМ-Дельта», 2003 г. Справа: мемориальная доска (фото РБК)

Об этой квартире в бельэтаже (так назывался самый дорогой — второй — этаж в домах XIX века) Пушкин писал в 1834 году свой жене: «Наташа, мой ангел, знаешь ли что? Я беру этаж, занимаемый теперь Вяземскими. Княгиня едет в чужие края». Прошлое место проживания (в XIX веке — Пантелеймоновская улица, ныне — улица Пестеля, 5) Александр Сергеевич Пушкин вынужден был покинуть в связи с тем, что для его большой семьи там было недостаточно места.

Пушкин снял бельэтаж в доме Баташева в августе 1834 года, он оплачивал П-образную квартиру пополам с проживавшими у него свояченицами — сестрами Гончаровыми. Семья Пушкина разместилась в левой части, сестры Гончаровы — в правой. Аренда бельэтажа стоила 6 тысяч рублей ассигнациями в год.

В 2019 году собственник двух квартир (№ 7 и № 8), расположенных на втором этаже дома № 32 на набережной Кутузова, решил продать их единым лотом, рассказал петербургский риелтор, глава компании MegaAgent Руслан Соешев.



Изображение: MegaAgent

Квартиры продаются единым лотом, для их объединения не надо ломать стены, помещения имеют общий коридор. Площадь одной квартиры, где в 1834—1836 годах находилась детская комната, — 43,4 кв. м. Вторая квартира, где располагался кабинет Пушкина, занимает чуть более 50 «квадратов».

Окна квартир выходят на Неву и во двор. Из окон видны Ростральные колонны, здание Биржи, Троицкий мост, Петропавловская крепость, «Газпром Арена» и «Лахта Центр», Музей артиллерии, Троицкая площадь, Соборная мечеть, Домик Петра I, Нахимовское училище, крейсер «Аврора», Литейный мост и многое другое.



Вид из окна. Фото: квартирапушкина.рф

Высота потолков — 4,5 м. Состояние обеих квартир приемлемое, в 2000-е годы в них был сделан поддерживающий косметический ремонт.

Старт продаж начинается с 55 миллионов российских рублей (около 860 тысяч долларов). Риелтор предполагает, что подобное жилье можно приобрести в качестве объекта коллекционной недвижимости.

— Теоретически в квартире можно открыть тематический апарт-отель или хостел (имеется технический подъезд с улицы, который можно открыть и отремонтировать) или в качестве представительской штаб-квартиры для компании, — рассказал Соешев.

Историк Леонид Кудзеевич говорит, что в этой квартире в гостях у Александра Сергеевича Пушкина бывали известные русские поэты и писатели: Гоголь, Жуковский, Одоевский и многие другие.

— Здесь вышел в свет целый ряд его произведений: «История Пугачевского бунта», «Песни западных славян», «Поэмы и повести» Пушкина, отрывок из «Медного всадника», черновые рукописи «Египетских ночей», «Истории Петра», «Сцены из рыцарских времен», «Капитанская дочка» — и превращались в полноценные литературные произведения. Он вместе с Гоголем активно работал в течение зимы 1835−1836 годов над изданием журнала «Современник». В этот период в мае 1835 года в семье Пушкиных родился сын Григорий, и родился он как раз в этой самой квартире.

После 1836 года Пушкины переехали в квартиру на Мойке, 12, где поэт скончался и которая в итоге стала домом-музеем. Переезд на Мойку произошел из-за плохих отношений с домоуправом на Дворцовой набережной. «Я вынужден был покинуть дом Баташева, управляющий которого негодяй», — писал поэт отцу.