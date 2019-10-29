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В Питере выставили на продажу квартиру Пушкина. Начальная цена - 850 тысяч долларов
Источник материала: Tut.by
В Санкт-Петербурге на продажу выставлены две квартиры, которые с 1834 по 1836 год в составе бельэтажа арендовал поэт Александр Пушкин. Квартиры не являются музеем и принадлежат частному лицу. О продаже исторического объекта недвижимости сообщил петербургский риелтор Руслан Соешев, представляющий интересы собственника, пишет
Выставленные на продажу одним лотом двухкомнатная и однокомнатная квартиры находятся на втором этаже бывшего доходного дома (№ 32) на набережной Кутузова.
Этот дом был построен в 1816 году, а в 1823-м стал собственностью офицера лейб-гвардии Гусарского полка Силы Андреевича Баташева, который сдавал в нем квартиры в аренду. Пушкин с 1834 по 1836 год занимал второй этаж.
Об этой квартире в бельэтаже (так назывался самый дорогой — второй — этаж в домах XIX века) Пушкин писал в 1834 году свой жене: «Наташа, мой ангел, знаешь ли что? Я беру этаж, занимаемый теперь Вяземскими. Княгиня едет в чужие края». Прошлое место проживания (в XIX веке — Пантелеймоновская улица, ныне — улица Пестеля, 5) Александр Сергеевич Пушкин вынужден был покинуть в связи с тем, что для его большой семьи там было недостаточно места.
Пушкин снял бельэтаж в доме Баташева в августе 1834 года, он оплачивал П-образную квартиру пополам с проживавшими у него свояченицами — сестрами Гончаровыми. Семья Пушкина разместилась в левой части, сестры Гончаровы — в правой. Аренда бельэтажа стоила 6 тысяч рублей ассигнациями в год.
В 2019 году собственник двух квартир (№ 7 и № 8), расположенных на втором этаже дома № 32 на набережной Кутузова, решил продать их единым лотом, рассказал петербургский риелтор, глава компании MegaAgent Руслан Соешев.
Квартиры продаются единым лотом, для их объединения не надо ломать стены, помещения имеют общий коридор. Площадь одной квартиры, где в 1834—1836 годах находилась детская комната, — 43,4 кв. м. Вторая квартира, где располагался кабинет Пушкина, занимает чуть более 50 «квадратов».
Окна квартир выходят на Неву и во двор. Из окон видны Ростральные колонны, здание Биржи, Троицкий мост, Петропавловская крепость, «Газпром Арена» и «Лахта Центр», Музей артиллерии, Троицкая площадь, Соборная мечеть, Домик Петра I, Нахимовское училище, крейсер «Аврора», Литейный мост и многое другое.
Высота потолков — 4,5 м. Состояние обеих квартир приемлемое, в 2000-е годы в них был сделан поддерживающий косметический ремонт.
Старт продаж начинается с 55 миллионов российских рублей (около 860 тысяч долларов). Риелтор предполагает, что подобное жилье можно приобрести в качестве объекта коллекционной недвижимости.
— Теоретически в квартире можно открыть тематический апарт-отель или хостел (имеется технический подъезд с улицы, который можно открыть и отремонтировать) или в качестве представительской штаб-квартиры для компании, — рассказал Соешев.
Историк Леонид Кудзеевич говорит, что в этой квартире в гостях у Александра Сергеевича Пушкина бывали известные русские поэты и писатели: Гоголь, Жуковский, Одоевский и многие другие.
— Здесь вышел в свет целый ряд его произведений: «История Пугачевского бунта», «Песни западных славян», «Поэмы и повести» Пушкина, отрывок из «Медного всадника», черновые рукописи «Египетских ночей», «Истории Петра», «Сцены из рыцарских времен», «Капитанская дочка» — и превращались в полноценные литературные произведения. Он вместе с Гоголем активно работал в течение зимы 1835−1836 годов над изданием журнала «Современник». В этот период в мае 1835 года в семье Пушкиных родился сын Григорий, и родился он как раз в этой самой квартире.
После 1836 года Пушкины переехали в квартиру на Мойке, 12, где поэт скончался и которая в итоге стала домом-музеем. Переезд на Мойку произошел из-за плохих отношений с домоуправом на Дворцовой набережной. «Я вынужден был покинуть дом Баташева, управляющий которого негодяй», — писал поэт отцу.
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Пушкин жил тут два года.
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