ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посольство Израиля в Беларуси устроило забастовку и закрылось

30.10.2019 16:02 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Посольство Израиля в Беларуси, как и в других точках мира, временно закрывается с 30 октября 2019 года. Об этом сообщается на сайте ведомтсва.

«Из-за решения министерства финансов Израиля нарушить соглашения, достигнутые и подписанные генеральным директором минфина 21 июля 2019 года, и применить в одностороннем порядке к посланникам Государства Израиль за границей процедуру, меняющую давно установленный порядок, мы вынуждены закрыть дипломатические миссии Израиля за рубежом. 

На данном этапе в посольствах и консульствах Израиля не будут предоставляться никакие услуги гражданам, вход в миссии будет запрещен.

Мы работаем постоянно и ежедневно над укреплением международного статуса и мощи Государства Израиль. К сожалению, министерство финансов не оставило нам иного выбора, поскольку его действия наносят ущерб необходимым для успеха этой работы средствам и инструментам. Мы надеемся, что этот вопрос будет решен уже в самое ближайшее время», — пояснили свою позицию в посольстве.

В чём причина?

«БелТА» пишет, сегодня с часа ночи МИД Израиля официально объявил забастовку в связи с конфликтом с Министерством финансов страны. Эта внутрення забастовка и, как уверяется, не имеет отношения ни к Беларуси, ни к какой-либо другой стране. По данным издания «Радые Свабода», Минфин Израиля решил взыскать с дипломатов представительские расходы, не подкрепленные квитанциями, что и спровоцировало протест.

К слову, это происходит не в первый раз. В 2013 году посольства Израиля по всему миру останавливали работу: тогда МИД пытался добиться улучшения уровня оплаты и условий службы израильских дипломатов за рубежом, а также структурных изменений в самом министерстве. В 2014 году забастовка повторилась.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посольство Израиля в Беларуси, как и в других точках мира, временно закрывается с 30 октября 2019 года. Об этом сообщается на сайте ведомтсва. «Из-за решения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин победил: Дания разрешила строительство "Северного потока-2"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика