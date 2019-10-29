Посольство Израиля в Беларуси устроило забастовку и закрылось

Источник материала: KYKY

Посольство Израиля в Беларуси, как и в других точках мира, временно закрывается с 30 октября 2019 года. Об этом сообщается на сайте ведомтсва.

«Из-за решения министерства финансов Израиля нарушить соглашения, достигнутые и подписанные генеральным директором минфина 21 июля 2019 года, и применить в одностороннем порядке к посланникам Государства Израиль за границей процедуру, меняющую давно установленный порядок, мы вынуждены закрыть дипломатические миссии Израиля за рубежом.

На данном этапе в посольствах и консульствах Израиля не будут предоставляться никакие услуги гражданам, вход в миссии будет запрещен.

Мы работаем постоянно и ежедневно над укреплением международного статуса и мощи Государства Израиль. К сожалению, министерство финансов не оставило нам иного выбора, поскольку его действия наносят ущерб необходимым для успеха этой работы средствам и инструментам. Мы надеемся, что этот вопрос будет решен уже в самое ближайшее время», — пояснили свою позицию в посольстве.

В чём причина?

«БелТА» пишет , сегодня с часа ночи МИД Израиля официально объявил забастовку в связи с конфликтом с Министерством финансов страны. Эта внутрення забастовка и, как уверяется, не имеет отношения ни к Беларуси, ни к какой-либо другой стране. По данным издания «Радые Свабода», Минфин Израиля решил взыскать с дипломатов представительские расходы, не подкрепленные квитанциями, что и спровоцировало протест.

К слову, это происходит не в первый раз. В 2013 году посольства Израиля по всему миру останавливали работу: тогда МИД пытался добиться улучшения уровня оплаты и условий службы израильских дипломатов за рубежом, а также структурных изменений в самом министерстве. В 2014 году забастовка повторилась.