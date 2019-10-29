Выгорание, старость, фриланс. Что с рынком труда прямо сейчас — и с чем это есть

Источник материала: KYKY

Евгений Кан, замгендиректора международной сервисной службы «Этнамед», рассказал изданию Inc. главные тренды современного бизнеса — и с чем их есть. Мы выбрали основные тезисы и максимально кратко описываем лицо рынка труда нашего времени.

Фриланс вместо офиса

Тезис. Экономика gig economy («подработок») растет по всему миру, и люди уходят в работу «на удаленке». Так, в Америке 36% работников вовлечены во фриланс, в Европе же, по данным за прошлый год, самозанятые составили 15,3% всего рынка труда. Работа в офисе проигрывает, ведь она часто мешает распределить время самостоятельно и свободно кататься по миру.

Что делать. Составить пул талантливых фрилансеров, чтобы не тратить время на их поиски. Держать фрилансеров в курсе того, что происходит в компании (как вариант, корпоративные новости). Чаще встречаться оффлайн.

Кадры стареют

Тезис. Население стареет: как предполагает ООН, к 2050 году численность людей в возрасте от 65 лет составит 16% от всего населения Земли. Возрастных кадров будет все больше, но это неплохо: пожилые люди — квалифицированный и опытный ресурс.

Что делать. Побуждать взрослых сотрудников к обмену опытом. Давать им чувство собственной значимости. Поощрять общаться с молодыми сотрудниками.

Мир воюет за талант

Тезис. Ожидается, что к 2020 году всего 10% кадров в США и Европе можно будет назвать высококвалифицированными — они станут на 400% продуктивнее «середнячков». Это провоцирует соперничество за светлые головы.

Что делать. Предлагать не только деньги в обмен на время — крутого лидера, великую компанию, интересные задачи, высокое вознаграждение. Платить зарплату в зависимости от ценности труда, даже если сотрудники занимают одинаковые должности.

Выгорание

Что делать. Устроить здоровую атмосферу в работе. Давать четкие данные по задачам и свободу выбора. Поощрять делегирование обязанностей. Разгружать всех, кто перегружен. Организовать комфортное рабочее пространство, с разными решениями интерьеров. Оплачивать визиты к психологу за счет компании.

Фото обложки: Tony Kelly.