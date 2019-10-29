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Выгорание, старость, фриланс. Что с рынком труда прямо сейчас — и с чем это есть
Источник материала: KYKY>
Евгений Кан, замгендиректора международной сервисной службы «Этнамед»,
Фриланс вместо офиса
Тезис. Экономика gig economy («подработок») растет по всему миру, и люди уходят в работу «на удаленке». Так, в Америке 36% работников
Что делать. Составить пул талантливых фрилансеров, чтобы не тратить время на их поиски. Держать фрилансеров в курсе того, что происходит в компании (как вариант, корпоративные новости). Чаще встречаться оффлайн.
Кадры стареют
Тезис. Население стареет: как
Что делать. Побуждать взрослых сотрудников к обмену опытом. Давать им чувство собственной значимости. Поощрять общаться с молодыми сотрудниками.
Мир воюет за талант
Тезис. Ожидается, что к 2020 году всего 10% кадров в США и Европе можно будет назвать высококвалифицированными — они станут на 400% продуктивнее «середнячков». Это провоцирует соперничество за светлые головы.
Что делать. Предлагать не только деньги в обмен на время — крутого лидера, великую компанию, интересные задачи, высокое вознаграждение. Платить зарплату в зависимости от ценности труда, даже если сотрудники занимают одинаковые должности.
Выгорание
Что делать. Устроить здоровую атмосферу в работе. Давать четкие данные по задачам и свободу выбора. Поощрять делегирование обязанностей. Разгружать всех, кто перегружен. Организовать комфортное рабочее пространство, с разными решениями интерьеров. Оплачивать визиты к психологу за счет компании.
Фото обложки: Tony Kelly.
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Евгений Кан, замгендиректора международной сервисной службы «Этнамед», рассказал изданию Inc. главные тренды современного бизнеса — и с чем их есть. Мы выбрали...
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