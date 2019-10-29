Дикая история: в Вилейке завотделением скорой помощи уколол фельдшера использованной иглой

МЛЫН.BY , что инцидент случился вечером 17 октября, когда она с завотделением выехала в изолятор временного содержания, чтобы оказать помощь женщине, которая там находилась. Пострадавшая рассказала корреспонденту, что инцидент случился вечером 17 октября, когда она с завотделением выехала в изолятор временного содержания, чтобы оказать помощь женщине, которая там находилась.





— Женщина жаловалась на то, что не может поднять руку, — поясняет фельдшер Алеся. — Завотделением попросил меня подержать руку пациентки и стал ее колоть иглой шприца, чтобы проверить чувствительность. Я видела, что от уколов выступила кровь. Через три-пять секунд завотделением этой же иглой вдруг уколол меня в кисть. От боли я отдернула руку, увидела под перчаткой свою кровь и сразу промыла место укола. Но ведь кровь пациентки могла попасть в мой организм! В тот момент я не могла быть уверена, что женщина, которая находится в изоляторе, не страдает какой-нибудь серьезной болезнью.





По словам Алеси, причиной такого поступка ее начальника могла стать банка с супом, которую незадолго до выезда она случайно разбила, открывая общий холодильник в отделении скорой помощи.









На следующий день после посещения изолятора Алеся сообщила об инциденте старшему фельдшеру Татьяне Субоч. Татьяна рассказывает:





— Я сделала запись об этом происшествии в журнал регистрации аварийных контактов работников организаций здравоохранения с биологическим материалом пациентов. В ЦРБ была собрана комиссия, на заседании которой заведующий отделением утверждал, будто бы все произошло случайно. Якобы он передавал Алесе использованный шприц для утилизации, и она нечаянно укололась. Но год назад завотделением просил меня убрать Алесю из бригады и поставить вместо нее его гражданскую жену. Я провела проверку, пришла к выводу, что Алеся квалифицированный, ответственный фельдшер, и никаких кадровых изменений производить не стала.





Завотделением извинился и продолжает работать. Милиция проводит проверку по заявлению фельдшера





Алеся рассказывает, что после заседания комиссии заведующий вызвал ее к себе в кабинет и извинился. На сегодняшний день он продолжает работать в своей должности, а сотрудники милиции проводят проверку по факту происшествия.





Начальник Вилейского районного отдела внутренних дел Александр Коротыш рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:





— В милицию 23 октября обратилась фельдшер отделения скорой медицинской помощи Вилейской центральной районной больницы. Она заявила, что в изоляторе временного содержания РОВД коллега, с которым она приех а на вызов, после того как сделал укол шприцем пациентке, находящейся в изоляторе, этой же иглой уколол ее в руку. Заявительница просит провести разбирательство. В данный момент мы проводим проверку, которая еще не завершена.









Фельдшеры скорой помощи боятся работать рядом с заведующим





Работники отделения скорой медицинской помощи Вилейской центральной районной больницы направили в редакцию МЛЫН.BY коллективное письмо, в котором пишут, что не желают работать под руководством заведующего. Произошедший случай они называют вопиющим.





«На вызове в ИВС завотделением преднамеренно уколол фельдшера использованной иглой. Тем самым он заведомо поставил в опасность заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатитом В, С. Считаем действия завотделением скорой помощи неадекватными. Рядом с ним страшно продолжать работать…» — сказано в письме.





Корреспондент МЛЫН.BY обратился к заведующему отделением скорой медицинской помощи Вилейской ЦРБ. Комментировать ситуацию мужчина отказался.





Сергей Есманович