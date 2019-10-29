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Дикая история: в Вилейке завотделением скорой помощи уколол фельдшера использованной иглой

30.10.2019 16:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Конфликт произошел в отделении скорой медицинской помощи Вилейской центральной районной больницы. Женщина-фельдшер утверждает, что заведующий отделением на выезде в изоляторе временного содержания РОВД, после того как сделал угол шприцем пациентке, этой же иглой уколол ее в кисть.

Дикая история: в Вилейке завотделением скорой помощи уколол фельдшера использованной иглой
Пострадавшая рассказала корреспонденту МЛЫН.BY, что инцидент случился вечером 17 октября, когда она с завотделением выехала в изолятор временного содержания, чтобы оказать помощь женщине, которая там находилась.

— Женщина жаловалась на то, что не может поднять руку, — поясняет фельдшер Алеся. — Завотделением попросил меня подержать руку пациентки и стал ее колоть иглой шприца, чтобы проверить чувствительность. Я видела, что от уколов выступила кровь. Через три-пять секунд завотделением этой же иглой вдруг уколол меня в кисть. От боли я отдернула руку, увидела под перчаткой свою кровь и сразу промыла место укола. Но ведь кровь пациентки могла попасть в мой организм! В тот момент я не могла быть уверена, что женщина, которая находится в изоляторе, не страдает какой-нибудь серьезной болезнью.

По словам Алеси, причиной такого поступка ее начальника могла стать банка с супом, которую незадолго до выезда она случайно разбила, открывая общий холодильник в отделении скорой помощи.


На следующий день после посещения изолятора Алеся сообщила об инциденте старшему фельдшеру Татьяне Субоч. Татьяна рассказывает:

— Я сделала запись об этом происшествии в журнал регистрации аварийных контактов работников организаций здравоохранения с биологическим материалом пациентов. В ЦРБ была собрана комиссия, на заседании которой заведующий отделением утверждал, будто бы все произошло случайно. Якобы он передавал Алесе использованный шприц для утилизации, и она нечаянно укололась. Но год назад завотделением просил меня убрать Алесю из бригады и поставить вместо нее его гражданскую жену. Я провела проверку, пришла к выводу, что Алеся квалифицированный, ответственный фельдшер, и никаких кадровых изменений производить не стала.

Завотделением извинился и продолжает работать. Милиция проводит проверку по заявлению фельдшера

Алеся рассказывает, что после заседания комиссии заведующий вызвал ее к себе в кабинет и извинился. На сегодняшний день он продолжает работать в своей должности, а сотрудники милиции проводят проверку по факту происшествия.

Начальник Вилейского районного отдела внутренних дел Александр Коротыш рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:

— В милицию 23 октября обратилась фельдшер отделения скорой медицинской помощи Вилейской центральной районной больницы. Она заявила, что в изоляторе временного содержания РОВД коллега, с которым она приех а на вызов, после того как сделал укол шприцем пациентке, находящейся в изоляторе, этой же иглой уколол ее в руку. Заявительница просит провести разбирательство. В данный момент мы проводим проверку, которая еще не завершена.


Фельдшеры скорой помощи боятся работать рядом с заведующим


Работники отделения скорой медицинской помощи Вилейской центральной районной больницы направили в редакцию МЛЫН.BY коллективное письмо, в котором пишут, что не желают работать под руководством заведующего. Произошедший случай они называют вопиющим.

«На вызове в ИВС завотделением преднамеренно уколол фельдшера использованной иглой. Тем самым он заведомо поставил в опасность заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатитом В, С. Считаем действия завотделением скорой помощи неадекватными. Рядом с ним страшно продолжать работать…» — сказано в письме.

Корреспондент МЛЫН.BY обратился к заведующему отделением скорой медицинской помощи Вилейской ЦРБ. Комментировать ситуацию мужчина отказался.

Сергей Есманович
 
 
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Конфликт произошел в отделении скорой медицинской помощи Вилейской центральной районной больницы. Женщина-фельдшер утверждает, что заведующий отделением на...
 
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