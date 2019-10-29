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"Юный друг пограничников" помог задержать нарушителя-россиянина

30.10.2019 15:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером 22 октября около магазина в центре агрогородка «Пограничный» Берестовицкого района к учащемуся 9-го класса Максиму Каплинскому обратился мужчина с рюкзаком.

Его интересовало, в какой стороне находится граница с Польшей и сколько до нее километров. Школьник не растерялся и, указав неизвестному неверное направление, направился к автобусной остановке, где были размещены телефонные номера ближайшей пограничной заставы. 

Сообщив пограничникам о ситуации, Максим продолжил наблюдать за потенциальным нарушителем границы до прибытия тревожной группы.

Задержанный мужчина оказался гражданином Российской Федерации 1994 года рождения. Уроженец Курганской области в 2017 году уже пытался нарушить белорусскую границу, за что был депортирован с запретом въезда в нашу страну сроком на пять лет. Однако через два года снова предпринял попытку незаконно попасть в страны ЕС.

Сейчас неудавшийся нарушитель находится в уже знакомом ему изоляторе временного содержания Гродненской пограничной группы. За нарушение срока запрета въезда в Беларусь в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст.371-2 Уголовного кодекса. Ему грозит до трех лет лишения свободы.


Выявить и помочь задержать подозрительного человека в пограничной зоне Максиму помогли знания, которые он приобрел в отряде «Юный друг пограничников», сообщает Госпогранкомитет.
 
 
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Вечером 22 октября около магазина в центре агрогородка «Пограничный» Берестовицкого района к учащемуся 9-го класса Максиму Каплинскому обратился мужчина с...
 
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