Суд по делу о торговле оружием: Россия не выдает одного из обвиняемых

560 долларов за четыре пистолеты Макарова

29 октября на процессе озвучили показания одного из обвиняемых, который не присутствовал в зале суда. Это гражданин Беларуси по фамилии Хмельницкий. Летом 2018 года его задержали на территории России, где он находится под стражей до сих пор.





Беларусь официально запросила экстрадицию Хмельницкого, однако российская сторона отказала. На данный момент Хмельницкий получил отсрочку в экстрадиции. В зале суда зачитывали материалы допросов, которые проводили с Хмельницким на территории России сотрудники ФСБ, сообщает « Радыё Свабода ». На данный момент Хмельницкий получил отсрочку в экстрадиции. В зале суда зачитывали материалы допросов, которые проводили с Хмельницким на территории России сотрудники ФСБ, сообщает «».





Согласно этим документам, обвиняемый Хмельницкий осенью и зимой 2017 года приобрел у другого фигуранта дела, Демидова, четыре пистолета Макарова и патроны к ним, за что заплатил в общей сложности 46 тысяч российских рублей (около 1400 белорусских рублей).





— Я живу в России давно, приезжаю иногда в Барановичи, Демидова знаю давно. Сначала он предложил мне приобрести два пистолета и патроны к ним. Я заплатил за это 23 тысячи российских рублей. Потом еще два пистолета. Оружие я забрал во время встречи с Демидовым в Барановичах, затем отвез на своем автомобиле в Россию. Все пистолеты были у меня, я не перепродавал их, — озвучил прокурор показания задержанного российским ФСБ фигуранта.









Согласно материалам дела, Хмельницкий в разговорах спрашивал, откуда пистолеты, на что получил ответ, что они «из Луганской демократической республики». Этот ответ его удовлетворил, и больше вопросов обвиняемый не задавал. Он также не смог объяснить, зачем покупал пистолеты и что собирался делать с ними дальше.





Во время опроса других обвиняемых по поводу показаний Хмельницкого, выяснилось, что Демидов был лишь посредником. Пистолеты, которые он продавал Макарову, Демидов получал от другого обвиняемого, Марченко. При этом ему передавал не все полученные от жителя России деньги, часть оставлял себе.





— Я за четыре пистолеты получил от Демидова только 560 долларов. Где другие деньги, я не знаю, — сказал Марченко.



«Давайте уже заканчивать процесс»

Назначенные на 29 октябре прения сторон не состоялись, так как ряд обвиняемых заявили о давлении со стороны сотрудников КГБ и Следственного комитета в ходе предварительного следствия. По данному факту назначена прокурорская проверка, она закончится 14 ноября.





— Давайте уже заканчивать процесс. Эта проверка — только формальность. Она ничего не обнаружит. У нас претензии к центральному аппарату КГБ и Следственному комитету, их никто проверять реально не будет, — заявил на суде бывший милиционер, обвиняемый Александр Века.





Судья просьбу обвиняемого не выполнила. Процесс приостановлен до 14 ноября, когда ожидаются результаты проверки действий сотрудников КГБ и СК. После этого на процессе пройдут прения сторон.





Коротко о деле:

Суд Барановичского района и города Барановичи 10 сентября приступил к рассмотрению уголовного дела о хищении оружия из Барановичского гарнизона.





Уголовное дело занимает 63 тома, его ведут три государственных обвинителя.





Всего по делу проходит 10 человек, 8 из них заключены под стражу, а два находятся в зале суда. Известно, что один из обвиняемых является бывшим сотрудником РОВД, а другой работал на Барановичском авиазаводе.









Напомним, в августе 2018-го в одной из в/ч г. Барановичи были задержаны несколько человек за хищение и продажу оружия. По данным следствия, начальник склада оружия и боеприпасов выносил автоматы, а потом продавал их. Следователи сообщили, что по данному делу проходят 20 человек.





Первый приговор по этому делу огласили 4 мая. Тогда на скамье подсудимых оказались два человека. Один из них — бывший полковник (решением суда он лишен этого звания). Обоих судили по части 2 статьи 295 УК РБ («Незаконные действия с оружием и боеприпасами»).





Следствием установлено, что экс-полковник приобрел у другого человека пару пистолетов Макарова и один автомат Калашникова, а также патроны к этому оружию. Все это он «незаконно хранил, перевозил и носил при себе», сообщается на сайте Верховного Суда. Обвиняемого приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима без конфискации имущества. Также его лишили воинского звания.





Второй мужчина (по информации tut.by, родственник полковника) обвинялся в хранении в своей квартире автомата Калашникова, пистолета Макарова, а также патронов к ним. Его приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима без конфискации имущества.





В июне суд огласил еще один приговор в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 295 УК РБ («Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ»).