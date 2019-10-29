ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сколько зарабатывает мэр областного центра? Читаем декларации о доходах кандидатов в депутаты

30.10.2019 15:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин в прошлом году получил доход в 43 990 рублей 85 копеек, такие сведения он подал в избирательную комиссию.

58-летний мэр города владеет квартирой площадью 80 квадратных метров, дачей площадью 70 квадратных метров и шестью сотками земли, на которых эта дача стоит. Также во владении господина Николайкина легковушка «Volkswagen Vento», сошедшая с конвейера аж в 1996 году.

Не смотря на то, что зарплата председателя горисполкома превышает номинальную начисленную среднемесячную заработную плату в Витебске за 2018 года более чем в четыре раза, его доход далеко не самый большой среди кандидатов.

Так, 33-летняя директор открытого акционерного общества «Витебский универмаг» Светлана Горваль за 2018 год получила доход в размере 66 409 рублей 30 копеек. Да и машина у нее посвежей — корейский внедорожник «SsangYong Kyron» 2011 года выпуска. А на шести сотках у госпожи Горваль стоит не дача, а коттедж общей площадью 133 квадратных метра.


Немного от нее отстал 38-летний Максим Наумович, который одновременно является заместителем директора по производству унитарного предприятия «Элект» ОО «БелТИЗ» и заместителем директора по коммерческим вопросам ОАО «Данко» — за прошлый год его доход составил 64 124 рубля 54 копейки. Господин Наумович владеет «Mercedes Benz S350» 2008 года выпуска и «Renault Logan» нынешнего года, а вот недвижимости у него нет, зато имеются акции нескольких предприятий.

Больше мэра заработал и 40-летний Юрий Егоренков, который работает директором ООО «Таганское» и в 2018 году получил 44 570 рублей 55 копеек. У него есть земельный участок
площадью 9,85 соток в агрогородке Новка и доля в уставном фонде ООО «Таганское». Егоренков, как и Наумович, представляет Либерально-демократическую партию.

Больше кандидатов в депутаты, чей годовой доход превысил бы 20 000 долларов, в Витебске нет. К этой четверке лидеров со значительным отставанием смогли приблизиться только ректор ВГУ Алексей Егоров с доходом в 36 535 рублей 66 копеек и заместитель директора по общим вопросам филиала «Витебская ТЭЦ» Александр Каплевский получивший 33 476 рублей 37 копеек.

В 2019 году средняя месячная зарплата белорусских депутатов Палаты представителей Национального собрания была 3687 рублей 25 копеек. Такой вывод можно сделать из информации о республиканском бюджете, опубликованном в начале февраля депутатом Анной Канопацкой. Владимир Андрейченко, который является председателем этой палаты, за 2018 год получил 72 101 рубль 38 копеек, т.е. чуть больше 6000 рублей в месяц.
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин в прошлом году получил доход в 43 990 рублей 85 копеек, такие сведения он подал в избирательную комиссию.
 
Новости дня
Новости разные
 
Румас хочет "вдохнуть новые силы" в договор о "союзном государстве"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика