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Румас хочет "вдохнуть новые силы" в договор о "союзном государстве"

30.10.2019 15:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь и Россия работают над программой совместных действий по интеграции, сказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас в ходе встречи с главой Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным.

По его словам, хорошо что глава российского контролирующего ведомства не уходит от "союзной" тематики. Сегодня в Минске состоялось заседание Объединенной коллегии КГК и Счетной палаты.

"Мы сейчас активно работаем над программой действий. Мы хотим вдохнуть новые силы в договор о "оюзном государстве" и продвинуться по пути интеграции по всем направлениям", - отметил глава белорусского правительства.

Румас заявил, что сейчас идет большая работа всех министерств по разработке 31 дорожной карты, которые затрагивают практически все сектора экономики.

"Работа непростая, потому что за это время, к сожалению, экономика стран развивалась по разным трекам. Сегодня их сблизить оказывается не так просто. Есть чувствительные вопросы для белорусской стороны, которые мы хотим в первую очередь решить на этом интеграционном треке. 

Есть вопросы, которая российская сторона ставит в первую очередь. Они иногда не совпадают, поэтому сейчас министерства, правительства делают большую работу, чтобы за ноябрь окончательно представить главам государств то, что у нас получилось", - констатировал он.

В свою очередь Кудрин рассказал, что сегодня состоялся обмен мнениями с представителями Комитета госконтроля.

"Мы говорили о том, что можно широко посмотреть на цели "союзного государства". Сегодня эта задача стоит - вдохнуть новую жизнь, новые силы в "союзное государство"", - согласился глава Счетной палаты.
 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь и Россия работают над программой совместных действий по интеграции, сказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас в ходе встречи с главой Счетной палаты...
 
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