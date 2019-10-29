И снова Ганцевичи лучшие

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В Минске подведены итоги Европейской недели мобильности.

В 2019 году организаторы решили сделать акцент на участие малых городов. В тройку лучших вошли Логишин, Ганцевичи, Зельва. Каждому представителю, в данном случае Сергею Сорокову, были вручены благодарственные письма и сертификаты на установку велопарковки. В Ганцевичах она появится на территории спортивной школы уже в ноябре этого года.



Фото с сайта http://greencities.by

Кстати, Беларусь принимает участие в Европейской неделе мобильности с 2015 года. С каждым годом количество городов-участников растет. В 2019 г. в общеевропейской кампании приняли участие 78 городов.









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