И снова Ганцевичи лучшие

В Минске подведены итоги Европейской недели мобильности.
В 2019 году организаторы решили сделать акцент на участие малых городов. В тройку лучших вошли Логишин, Ганцевичи, Зельва. Каждому представителю, в данном случае Сергею Сорокову, были вручены благодарственные письма и сертификаты на установку велопарковки. В Ганцевичах она появится на территории спортивной школы уже в ноябре этого года.
Кстати, Беларусь принимает участие в Европейской неделе мобильности с 2015 года. С каждым годом количество городов-участников растет. В 2019 г. в общеевропейской кампании приняли участие 78 городов.
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