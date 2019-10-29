Отбор претенденток на конкурс «Мисс Беларусь» пройдет в Ганцевичах

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Министерство культуры, Национальная школа красоты и телеканал ОНТ объявляют о старте подготовительного этапа национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020». Региональные отборы претенденток на участие в конкурсе начнутся 1 ноября и продлятся до конца декабря. Ознакомиться с датой, местом и временем проведения региональных кастингов можно на сайтах областных исполнительных комитетов и в их аккаунтах в социальных сетях, а также на сайте телеканала ОНТ.

За всю историю проведения конкурса, а в 2020 году он пройдет уже в двенадцатый раз, минчанки завоевывали корону лишь дважды. Девушки из региональных и областных городов побеждали девять раз. В лидерах – Гродненская область. Красавицы из этого региона удостаивались главного приза трижды, у представительниц Брестской, Могилевской, Витебской области – по две победы в конкурсе.

В конкурсе «Мисс Беларусь» могут принимать участие девушки с хорошими внешними данными, отвечающие следующим требованиям:

имеющие гражданство Республики Беларусь и постоянно проживающие на ее территории (независимо от места учебы, работы);

в возрасте от 18 до 24 лет включительно на дату проведения финала;

имеющие рост не ниже 174 см;

не имеющие на теле татуировок и пирсинга;

никогда не состоявшие в браке;

не имеющие детей.

Пробы юных красавиц в Ганцевичах запланированы на 29 ноября.

Подробную информацию можно узнать по номеру: 2-17-27, 60-3-34 (городской Дом культуры, 62-2-53 ГУК «Ганцевичская районная централизованная клубная система»)

Финал национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020» пройдёт в мае 2020 года в Минске.

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