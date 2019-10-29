Юлия Михалкова ушла из «Уральских пельменей»

Участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова сообщила о своем уходе из коллектива. Об этом она рассказала в своем Instagram .

Михалкова отметила, что решение не было спонтанным. Она считает, что «достигла потолка» в этом шоу и не хочет «застревать в одном образе».

«Меня просили остаться, но то, что предлагали, – все это я переросла», - пишет Михалкова.

Она поблагодарила команду и анонсировала собственное шоу «с интеллигентным юмором».

Отметим, что коллектив несколько лет судился со своим бывшим директором Сергеем Натиевским. Суд подтвердил, что его сняли с должности незаконно. «Уральские пельмени» компенсировали Натиевскому судебные издержки. Команда была создана в 1993 году, с 2009 года участники коллектива ведут собственное шоу.

Кстати, в прошлом году Михалкова пыталась избраться в екатеринбургскую гордуму, но суд снял ее кандидатуру.