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Юлия Михалкова ушла из «Уральских пельменей»

30.10.2019 16:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Юлия Михалкова ушла из «Уральских пельменей»
Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова сообщила о своем уходе из коллектива. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Михалкова отметила, что решение не было спонтанным. Она считает, что «достигла потолка» в этом шоу и не хочет «застревать в одном образе».

«Меня просили остаться, но то, что предлагали, – все это я переросла»,  - пишет Михалкова.

Она поблагодарила команду и анонсировала собственное шоу «с интеллигентным юмором».

Юлия Михалкова ушла из «Уральских пельменей» В чем суть конфликта вокруг «Уральских пельменей»?

Отметим, что коллектив несколько лет судился со своим бывшим директором Сергеем Натиевским. Суд подтвердил, что его сняли с должности незаконно. «Уральские пельмени» компенсировали Натиевскому судебные издержки. Команда была создана в 1993 году, с 2009 года участники коллектива ведут собственное шоу.

Кстати, в прошлом году Михалкова пыталась избраться в екатеринбургскую гордуму, но суд снял ее кандидатуру.  

 
 
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Она считает, что «достигла потолка» в этом шоу и не хочет «застревать в одном образе».
 
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