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С лежанкой и плитой для готовки. Смотрите, как выглядят настоящие печи в современных интерьерах
Источник материала: Tut.by
Традиционная печь не только не потеряла свою актуальность, но и постепенно завоевывает свое место в современных домах. Казалось бы — анахронизм, но они прекрасно вписываются в пространство кухни или гостиной, становясь главным акцентом в интерьере. А еще они служат тем самым домашним очагом, который и согреет, и накормит.
Печь — это, пожалуй, самый надежный источник тепла в доме, который не зависит от перебоев электроэнергии. Главное, чтобы были дрова. При установке печи опытным мастером, она абсолютно безопасна, успешно эксплуатируется в течение многих десятилетий.
Многие печки выкладываются таким образом, чтобы удачно вписываться в основную картину интерьера, даже если он выполнен в стиле хай-тек. Чаще всего их размещают в самой большой комнате дома — в гостиной. Если ее установить в центре помещения, будет максимальная отдача от стенок, что лучше прогреет окружающее пространство. В некоторых случаях печь может быть установлена и в углу дома, но при таком расположении эффективность обогрева будет значительно снижена.
Теплая лежанка — обязательный элемент печи, гарантирует комфортное спальное место, которое любят старшие члены семьи и маленькие дети.
Вторая важная функция печи, за которую ее так любят — это приготовление еды. Кто пробовал щи или мясо в горшочках из печки, тот нас поймет — бесподобный вкус, который невозможно воссоздать в обычных духовых шкафах. Для хозяек, которые решили попробовать себя в кулинарии, создают конструкции с дополнительной чугунной плитой и отдельной духовкой.
Есть печи, у которых сокращенный набор функций — только приготовление пиццы, выпечки. Их размещают непосредственно на кухнях. При этом этом они очень компактные.
Декор печи может быть абсолютно любым. Например, многие оставляют печь без отделки — просто красный кирпич. В деревянном доме, например, он выглядит вполне уместно.
Если в дизайне интерьера нет места элементам крестьянской избы, стоит обратить внимание на облицовку терракотовой и керамической плиткой, кафелем, камнем, клинкером.
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Традиционная печь, оказывается, не потеряла свою актуальность.
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