С лежанкой и плитой для готовки. Смотрите, как выглядят настоящие печи в современных интерьерах

Источник материала: Tut.by

Традиционная печь не только не потеряла свою актуальность, но и постепенно завоевывает свое место в современных домах. Казалось бы — анахронизм, но они прекрасно вписываются в пространство кухни или гостиной, становясь главным акцентом в интерьере. А еще они служат тем самым домашним очагом, который и согреет, и накормит.

Печь — это, пожалуй, самый надежный источник тепла в доме, который не зависит от перебоев электроэнергии. Главное, чтобы были дрова. При установке печи опытным мастером, она абсолютно безопасна, успешно эксплуатируется в течение многих десятилетий.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Многие печки выкладываются таким образом, чтобы удачно вписываться в основную картину интерьера, даже если он выполнен в стиле хай-тек. Чаще всего их размещают в самой большой комнате дома — в гостиной. Если ее установить в центре помещения, будет максимальная отдача от стенок, что лучше прогреет окружающее пространство. В некоторых случаях печь может быть установлена и в углу дома, но при таком расположении эффективность обогрева будет значительно снижена.



Печки всегда были многофункциональными, но сейчас их назначение стараются расширить еще больше. Помимо традиционных печек с лежанками и камерами для выпечки, в предлагаемых проектах можно встретить модели с каминами, сочетающими в себе сразу два полезных и функциональных устройства, объединенных одним дымоходом.



Классический вариант с лежанкой позволяет организовать дополнительное спальное место.

Теплая лежанка — обязательный элемент печи, гарантирует комфортное спальное место, которое любят старшие члены семьи и маленькие дети.



Фото:happymodern.ru



Фото:happymodern.ru

Вторая важная функция печи, за которую ее так любят — это приготовление еды. Кто пробовал щи или мясо в горшочках из печки, тот нас поймет — бесподобный вкус, который невозможно воссоздать в обычных духовых шкафах. Для хозяек, которые решили попробовать себя в кулинарии, создают конструкции с дополнительной чугунной плитой и отдельной духовкой.



Фото:happymodern.ru



Плита встраивается в печной массив и используется для готовки разнообразных блюд

Есть печи, у которых сокращенный набор функций — только приготовление пиццы, выпечки. Их размещают непосредственно на кухнях. При этом этом они очень компактные.



Фото:happymodern.ru



Фото:happymodern.ru

Декор печи может быть абсолютно любым. Например, многие оставляют печь без отделки — просто красный кирпич. В деревянном доме, например, он выглядит вполне уместно.









Традиционно использовали для отделки мазанку — глиняную штукатурку с последующей побелкой. Сейчас такой способ отделки, а также имитирующие его варианты, используют для того, чтобы усилить колорит деревенского стиля.





Если в дизайне интерьера нет места элементам крестьянской избы, стоит обратить внимание на облицовку терракотовой и керамической плиткой, кафелем, камнем, клинкером.





Встретить две одинаковых печки почти не реально — у каждого печника был свой «рецепт» и наработанный опыт кладки. Сейчас печи для дома тоже можно квалифицировать лишь относительно, так как в каждом отдельном случае может быть использована уникальная конструкция.



