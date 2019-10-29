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Минчанин ради «пранка» скинул на машину арбуз

30.10.2019 16:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Парень ради шутливого ролика выбросил арбуз из окна. Пришлось заплатить за разбитое лобовое стекло в Volvo ХС90. Кроме того, минчанину грозит уголовная ответственность, сообщает столичная милиция.


Фото: ГУВД Мингорисполкома

18-летний минчанин пришел погостить к своей подруге. Он предложил знакомой снять видеоролик в шутливой форме — так называемый «пранк». Парень взял арбуз и выбросил его из окна. Арбуз упал на лобовое стекло автомобиля, припаркованного под окнами дома. Стекло разбилось.

Парень признал вину и возместил ущерб потерпевшему. Раньше он к уголовной ответственности не привлекался.

Материалы проверки предали в Московский (Минска) районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь, где действиям минчанина дадут правовую оценку.

В милиции объясняют, что действия парня могут квалифицировать как хулигантство (ч.1 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Наказанием могут стать общественные работы, или штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на срок до трех лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Результат - разбитое лобовое стекло у Volvo ХС90, а еще парню грозит уголовная ответственность.
 
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