Мы спросили будущих первоклашек о том, хотят ли они пойти в школу, чему хотят там научиться и кем собираются стать в будущем. Их оригинальные ответы — в нашем ролике.
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Говорят малыши Смолевиччины
30.10.2019 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
Мы спросили будущих первоклашек о том, хотят ли они пойти в школу, чему хотят там научиться и кем собираются стать в будущем. Их оригинальные ответы — в нашем ролике.
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Мы спросили будущих первоклашек о том, хотят ли они пойти в школу, чему хотят там научиться и кем собираются стать в будущем. Их оригинальные ответы — в нашем...
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