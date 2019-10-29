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Минское «Динамо» играет против «Трактора». Онлайн матча

30.10.2019 16:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо» начинает сегодня трехматчевую выездную серию в Континентальной хоккейной лиге. Первый соперник «зубров» — челябинский «Трактор».

Белорусский клуб сейчас переживает очень тяжелый отрезок: команда проиграла восемь матчей подряд и располагается на предпоследнем месте в КХЛ.

Впрочем, ситуация вскоре может пойти на поправку, ведь в строй после травмы готов вернуться финн Тему Пулккинен.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Не лучше дела и у клуба из Челябинска. «Трактор» проиграл шесть из семи последних игр и опустился на последнюю строчку Восточной конференции.

Из-за травмы не сможет выйти на лед защитник сборной Беларуси и один из лидеров челябинцев Ник Бэйлен.

Аналитики букмекерской конторы Favbet считают фаворитом игры «Трактор». Коэффициент на их победу равен 1,58, на «Динамо» — 2,59.

«Трактор»: Демченко (Федотов); Сергиенко – Виртанен, Тертышный – Седлак – Кравцов; Калинин – Шепелев, Авцин – Малыхин – Лисин; Меньшиков – Карпухин, Коньков – Карлин – Косов; Бородкин – Терещенко, Гришаков – Мансуров – Шолохов.

«Динамо-Минск»: Энрот (Толопило); Готовец (К) – Ерёменко, Принс – Спунер – Степанов; Денисов – Евенко, А. Костицын (А) – Шор – Демков; Знахаренко – Крыскин, Мартынов – Ковыршин – Павленко; Павлович – Дюков, Дадонов – Китаров – Когалев.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

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Что: домашние матчи хоккейного «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ

Когда: сентябрь-2019, февраль-2020

Где: «Минск-Арена»

Сколько: от 4 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» начинает сегодня трехматчевую выездную серию в Континентальной хоккейной лиге. Первый соперник «зубров» - челябинский «Трактор».
 
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