|
Минское «Динамо» играет против «Трактора». Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» начинает сегодня трехматчевую выездную серию в Континентальной хоккейной лиге. Первый соперник «зубров» — челябинский «Трактор».
Белорусский клуб сейчас переживает очень тяжелый отрезок: команда проиграла восемь матчей подряд и располагается на предпоследнем месте в КХЛ.
Впрочем, ситуация вскоре может пойти на поправку, ведь в строй после травмы готов вернуться финн Тему Пулккинен.
Не лучше дела и у клуба из Челябинска. «Трактор» проиграл шесть из семи последних игр и опустился на последнюю строчку Восточной конференции.
Из-за травмы не сможет выйти на лед защитник сборной Беларуси и один из лидеров челябинцев Ник Бэйлен.
Аналитики букмекерской конторы
«Трактор»: Демченко (Федотов); Сергиенко – Виртанен, Тертышный – Седлак – Кравцов; Калинин – Шепелев, Авцин – Малыхин – Лисин; Меньшиков – Карпухин, Коньков – Карлин – Косов; Бородкин – Терещенко, Гришаков – Мансуров – Шолохов.
«Динамо-Минск»: Энрот (Толопило); Готовец (К) – Ерёменко, Принс – Спунер – Степанов; Денисов – Евенко, А. Костицын (А) – Шор – Демков; Знахаренко – Крыскин, Мартынов – Ковыршин – Павленко; Павлович – Дюков, Дадонов – Китаров – Когалев.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» начинает сегодня трехматчевую выездную серию в Континентальной хоккейной лиге. Первый соперник «зубров» - челябинский «Трактор».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)