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Валерий Кочин назначен на должность заместителя председателя Мстиславского райисполкома

30.10.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

30 октября 2019 года на должность заместителя председателя Мстиславского райисполкома назначен Валерий Евгеньевич Кочин. Он будет курировать вопросы развития строительного комплекса района, связи и информатизации, коммуникации, жилищного и коммунального хозяйства.

Валерий Кочин назначен на должность заместителя председателя Мстиславского райисполкома

Валерий Кочин родился в 1961 году в д. Добрая Горецкого района. В 1988 году окончил Белорусский институт механизации сельского хозяйства.

Трудовую деятельность Валерий Евгеньевич начал в 1985 году заместителем председателя колхоза «Парижская коммуна» по кормопроизводству (Краснопольский район). Далее его трудовая деятельность была связана с Дрибинским районам. Трудился на разных руководящих должностях. Долгое время работал заместителем председателя Дрибинского райисполкома по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. После занимал разные руководящие должности в частном унитарном производственном предприятии «Прометей». До назначения на нынешнюю должность был главным инженером Горецкого районного потребительского общества.

 

 

 
 
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30 октября 2019 года на должность заместителя председателя Мстиславского райисполкома назначен Валерий Евгеньевич Кочин. Он будет курировать вопросы развития...
 
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