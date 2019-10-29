Валерий Кочин назначен на должность заместителя председателя Мстиславского райисполкома

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

30 октября 2019 года на должность заместителя председателя Мстиславского райисполкома назначен Валерий Евгеньевич Кочин. Он будет курировать вопросы развития строительного комплекса района, связи и информатизации, коммуникации, жилищного и коммунального хозяйства.

Валерий Кочин родился в 1961 году в д. Добрая Горецкого района. В 1988 году окончил Белорусский институт механизации сельского хозяйства.

Трудовую деятельность Валерий Евгеньевич начал в 1985 году заместителем председателя колхоза «Парижская коммуна» по кормопроизводству (Краснопольский район). Далее его трудовая деятельность была связана с Дрибинским районам. Трудился на разных руководящих должностях. Долгое время работал заместителем председателя Дрибинского райисполкома по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. После занимал разные руководящие должности в частном унитарном производственном предприятии «Прометей». До назначения на нынешнюю должность был главным инженером Горецкого районного потребительского общества.