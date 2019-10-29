Автор термина «виртуальная реальность» назвал 10 причин удалить свои аккаунты в соцсетях

Источник материала: Ежедневник



фото: ndelo.ru

В русском переводе выходит новая книга Джарона Ларье — ученого в области визуализации данных и биометрических технологий, автора термина «виртуальная реальность» и футуролога.

В «10 аргументах удалить все свои аккаунты в социальных сетях» Ланье рассказывает, как на деле наши попытки создать виртуальный и социально одобренный образ в сети превращают нас в жертв алгоритмов, которые крадут наши данные, забивают голову фейковыми новостями и способствуют развитию агрессии. Esquire публикует отрывок из книги:

- Сразу и не скажешь, но вообще-то я оптимист. Я не считаю, что нам надо полностью отказываться от цифровых технологий. В большинстве своем они замечательные!

Проблема не в смартфонах, как предполагают авторы кучи статей с заголовками в духе «Погубил ли смартфон поколение?». И не в интернете, который также постоянно обвиняют в том, что он разрушил мир. Кое-что действительно разрушает мир, но это не возможность общаться при помощи битов с людьми, которые находятся за много километров от нас, и не тот факт, что мы постоянно глядим в маленькие светящиеся экраны. Понятное дело, есть те, кто слишком засмотрелся в гаджеты, но с тем же успехом они могли злоупотреблять и многим другим, так что экзистенциальная проблема нашего вида заключается вовсе не в этом.

Однако в мире высоких технологий есть кое-что действительно крайне вредное даже в небольших количествах —одна новая разработка, которую стоит искоренить навечно.

Но прежде нужно определить проблему с максимальной точностью, чтобы не запутаться.

Проблема отчасти заключается в том, что мы носим с собой устройства, подходящие для массового изменения поведения. Но это не вполне корректная формулировка. В конце концов, наши гаджеты можно использовать и для других целей, что мы часто и делаем.

Также нельзя винить только тот факт, что пользователей загоняют в сетевую среду, которая вытаскивает на поверхность их души все худшее. Как и то, что в руках очень небольшой группы людей, которая контролирует гигантские облачные компьютеры, сосредоточена огромная власть. Эти факторы — часть проблемы, но даже их совокупность не описывает ее целиком. Проблема возникает, когда все эти явления складываются в бизнес-модель, побуждающую владельцев соцсетей искать клиентов, готовых платить за изменение поведения окружающих.

Вспомните, что эффективность прежней рекламы можно было оценить по тому, насколько хорошо стал про- даваться продукт уже после того, как прошла рекламная кампания. Сейчас же компании оценивают, изменилось ли поведение отдельных людей, и алгоритмы постоянно корректируют новостные ленты каждого человека, стремясь повлиять на него. Ваше поведение в отдельно взятой ситуации превращается в «увлекающий» продукт, который продают не пользователям, а манипуляторам, потому что те боятся остаться ни с чем, если не заплатят. Но проблема включает в себя еще кое-что. Как я уже говорил, в этой бизнес-схеме лучше работает отрицательное подкрепление, а так навредить обществу можно куда эффективнее, чем принести пользу. Чем беспринципнее клиенты, тем больше выгоды они получат.

И наконец, нам нужно обозначить саму проблему. Ведь назвать — значит сделать первый шаг к тому, чтобы устранить ее без случайных жертв и побочных последствий. К великому счастью, наша проблема весьма конкретна.

Если отбросить вредную бизнес-модель, то окажется, что технология, на которой она держится, не так уж и плоха. По крайней мере, попытаться стоит, поскольку иначе нам придется вернуться в докомпьютерную эру. Технология — наш последний «бог, который смог», последний оплот оптимизма. Мы не можем позволить себе от нее отказаться.

Если вы можете похвастаться тем, что общение в социальных сетях доставляет вам радость, то уверяю вас, я не пытаюсь обесценить ваш опыт. На самом деле я надеюсь, что нам — как индустрии, так и всему человечеству — удастся найти способ прицельно поддерживать и улучшать то, что мы любим. Для этого нужно лишь четко определить то, от чего нам следует избавиться. Если сегодня вы удалите аккаунты из соцсетей, это повысит шансы на то, что в будущем они станут еще лучше.

Некоторые сравнивают социальные сети с табачной индустрией, но мне больше нравится аналогия с краской, которая содержит свинец. Когда выяснилось, что свинец вреден, никто не заявил: «Дома больше не нужно перекрашивать». Нет, после лоббирования и изменений в законодательстве был принят новый стандарт, согласно которому краски не должны содержать свинца. Умные люди просто дождались появления в продаже более безопасных красок.

Точно так же и с соцсетями: нужно удалить аккаунт и дождаться, пока не появятся менее вредные альтернативы.

Как специалист в области информатики, а не как психолог или социолог, я могу сказать, что время не стоит на месте. Мир быстро меняется по нашему приказу, так что бездействие — не выход. Строгая наука может пред- ложить нам не слишком много ответов, зато мы располагаем достаточным количеством результатов, позволяющих описать проблему, которую нам следует решить, и как можно скорее.

Позвольте мне предложить аббревиатуру, чтобы не повторять одну и ту же фразу, которая исчерпывающе описывает проблему. Как насчет «Одураченный Блогер Легко Обогащает Менеджера»? ОБЛОМ.

ОБЛОМ — это машина. Статистическая машина, которая живет в облаках цифровых данных. Напомню, что если некое явление статистически недостоверно, оно не перестает быть реальным. Даже в самом лучшем случае алгоритмы ОБЛОМа могут лишь просчитать вероятность того, что в определенной ситуации человек поведет себя определенным образом. Однако в среднем, если речь идет о большом количестве людей, эта вероятность приближается к определенности. Результат влияния на все человечество куда более предсказуем, чем результат того же влияния на отдельно взятого человека.

Поскольку влияние ОБЛОМа статистическое, зло, исходящее от него, незаметное, как от изменений климата. Мы не можем утверждать, что конкретные шторма, наводнения или засухи стали прямыми последствиями климатических изменений, но точно знаем, что климатические изменения повлияли на шансы их возникновения. В долгосрочной перспективе самые жуткие явления, например подъем уровня моря, а также необходимость переселения большей части населения Земли и поиска новых источников пищи, можно будет списать на изменения климата, но к тому времени спор будет уже проигран.

Я не могу доказать, что отдельно взятый моральный урод по вине ОБЛОМа оскотинится еще больше, но я знаю, что человеческое общество в целом деградирует. Нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, изменил ли ОБЛОМ ваше поведение, но позже я предложу несколько способов выяснить это хотя бы приблизительно. Если вы используете платформы, работающие на основе ОБЛОМа, вероятно, ваше поведение хоть немного, но изменилось. Пока мы не знаем наверняка, каких именно деталей нашей жизни коснется исчезновение ОБЛОМа, но знаем, что изменится в общей картине мира. Как и в случае с изменениями климата, ОБЛОМ превратит нашу жизнь в ад, если мы от него не избавимся.

Составные части машины ОБЛОМ

ОБЛОМ состоит из шести основных компонентов. Перечислю их.

1. Привлечение внимания, ведущее к превосходству моральных уродов.

2. Бесцеремонное вмешательство в жизни всех и каждого.

3. Агрессивное навязывание информации.

4. Максимально незаметное управление поведением людей.

5. Обогащение на том, что самым бессовестным моральным уродам позволяется исподтишка обманывать людей.

6. Толпы фальшивок и общество обманщиков.