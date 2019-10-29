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Об изменениях в маркировке молочной продукции

30.10.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 10.11.2017 № 102 внесены изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013).

В соответствии с ч. 1 п. 82 ТР ТС 033/2013 при маркировке молокосодержащих продуктов и молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира не допускается использовать понятия, принятые ТР ТС 033/2013 для молока и молочных продуктов, а также слова, которые образованы от этих понятий (например, сыроподобный, сырный, сыродельный, сметанка, творожочек, маслице и т.п.).

Согласно ч. 4, 5 п. 81 ТР ТС 033/2013 сведения о наличии в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира растительных масел указываются в специальном информационном поле на упаковке или этикетке. При этом шрифт надписи должен быть контрастным цвету информационного поля. А последнее должно контрастировать с этикеткой или упаковкой, на которую наносится маркировка продукта, в том числе его наименование. Размер шрифта в информационном поле потребительской упаковки молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира должен быть не меньше 3 мм. Если же объем упаковки не позволяет нанести такую надпись, то информация наносится максимально возможного размера.

Наименование молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира, в том числе придуманное название продукта, и информационное поле должны наноситься на ту часть поверхности, которая при нахождении продукта на потребительской полке обращена к потребителю, или на ту часть поверхности упаковки, которая является легкодоступной для получения потребителем информации о приобретаемом продукте (ч. 3 п. 82 ТР ТС 033/2013). Данные изменения не позволяют ввести потребителя в заблуждение при покупке молочной продукции, молокосодержащих продуктов и молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.07.2014 № 703 «Правила продажи отдельных товаров и осуществления общественного питания» (в редакции № 287 от 10.05.2019), в местах продажи молокосодержащих продуктов с заменителями молочного жира, на потребительской упаковке которых указана информация о наличии растительных масел, выкладку необходимо производить способом, позволяющим визуально отделить указанные продукты от иных пищевых продуктов, и сопровождать информационной надписью «Продукты с заменителем молочного жира».


 
 
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В соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 10.11.2017 № 102 внесены изменения в технический регламент Таможенного союза...
 
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