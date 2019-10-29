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Концерн Fiat Chrysler и французская PSA Group ведут переговоры об объединении
Источник материала: Tut.by
Слухи о возможном образовании альянса Fiat Chrysler (FCA) и французской Группы PSA появились еще несколько месяцев назад, но сегодня обе стороны опубликовали пресс-коммюнике, подтверждающие факт переговоров.
Предполагается, что в результате будет образован единый трансатлантический альянс, биржевая стоимость которого, как сообщает
Впрочем, пока не факт, что все закончится достижением договоренности — информация о возможном объединении концерна FCA с каким-либо другим крупным производителем «всплывает» уже не первый год. Так, минувшим летом было принято решение от отмене слияния FCA с Renault Group — причем опубликовали его всего спустя несколько дней после заявления о готовящемся объединении.
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В случае успешного завершения переговоров, в результате объединения FCA и PSA получится мощный концерн, уступающий по продажам только Volkswagen, Toyota и альянсу...
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