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Концерн Fiat Chrysler и французская PSA Group ведут переговоры об объединении

30.10.2019 16:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Слухи о возможном образовании альянса Fiat Chrysler (FCA) и французской Группы PSA появились еще несколько месяцев назад, но сегодня обе стороны опубликовали пресс-коммюнике, подтверждающие факт переговоров.


Предполагается, что в результате будет образован единый трансатлантический альянс, биржевая стоимость которого, как сообщает Wall Street Journal, составит около 46 миллиардов долларов. Если учитывать суммарные прошлогодние результаты продаж, такой концерн мог бы стать четвертым в мире, уступая Volkswagen, Toyota и Renault-Nissan-Mitsubishi. FCA, в состав которого входят марки Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Chrysler, Dodge и Jeep, в 2018 году реализовал 4,8 миллиона автомобилей, в то время как на счету PSA (кроме Peugeot и Citroen это также Opel, перешедший под контроль французов в 2017 году) — 3,9 миллиона проданных машин.

Впрочем, пока не факт, что все закончится достижением договоренности — информация о возможном объединении концерна FCA с каким-либо другим крупным производителем «всплывает» уже не первый год. Так, минувшим летом было принято решение от отмене слияния FCA с Renault Group — причем опубликовали его всего спустя несколько дней после заявления о готовящемся объединении.

 
 
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В случае успешного завершения переговоров, в результате объединения FCA и PSA получится мощный концерн, уступающий по продажам только Volkswagen, Toyota и альянсу...
 
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