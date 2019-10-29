Концерн Fiat Chrysler и французская PSA Group ведут переговоры об объединении

Источник материала: Tut.by

Слухи о возможном образовании альянса Fiat Chrysler (FCA) и французской Группы PSA появились еще несколько месяцев назад, но сегодня обе стороны опубликовали пресс-коммюнике, подтверждающие факт переговоров.





Предполагается, что в результате будет образован единый трансатлантический альянс, биржевая стоимость которого, как сообщает Wall Street Journal , составит около 46 миллиардов долларов. Если учитывать суммарные прошлогодние результаты продаж, такой концерн мог бы стать четвертым в мире, уступая Volkswagen, Toyota и Renault-Nissan-Mitsubishi. FCA, в состав которого входят марки Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Chrysler, Dodge и Jeep, в 2018 году реализовал 4,8 миллиона автомобилей, в то время как на счету PSA (кроме Peugeot и Citroen это также Opel, перешедший под контроль французов в 2017 году) — 3,9 миллиона проданных машин.

Впрочем, пока не факт, что все закончится достижением договоренности — информация о возможном объединении концерна FCA с каким-либо другим крупным производителем «всплывает» уже не первый год. Так, минувшим летом было принято решение от отмене слияния FCA с Renault Group — причем опубликовали его всего спустя несколько дней после заявления о готовящемся объединении.