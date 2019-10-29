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Стал известен график разведения наплавного моста через Пину на ноябрь
30.10.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Разведение наплавного моста планируется 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 и 28 ноября.
По информации
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