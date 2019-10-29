Стал известен график разведения наплавного моста через Пину на ноябрь

Источник материала: Полесская правда



Открытую для движения автотранспорта 19 апреля 2019 г. временную переправу продолжат разводить для пропуска грузового и пассажирского водного транспорта. Делать это будут, как и планировалось, по ночам в период с 2.00 до 4.00.

Разведение наплавного моста планируется 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 и 28 ноября.

По информации официального сайта Пинского горисполкома

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