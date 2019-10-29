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Стал известен график разведения наплавного моста через Пину на ноябрь

30.10.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Стал известен график разведения наплавного моста через Пину на ноябрь
Открытую для движения автотранспорта 19 апреля 2019 г. временную переправу продолжат разводить для пропуска грузового и пассажирского водного транспорта. Делать это будут, как и планировалось, по ночам в период с 2.00 до 4.00.

Разведение наплавного моста планируется 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 и 28 ноября.

По информации официального сайта Пинского горисполкома

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Стал известен график разведения наплавного моста через Пину на ноябрь Стал известен график разведения наплавного моста через Пину на ноябрь Стал известен график разведения наплавного моста через Пину на ноябрь Стал известен график разведения наплавного моста через Пину на ноябрь Стал известен график разведения наплавного моста через Пину на ноябрь Стал известен график разведения наплавного моста через Пину на ноябрь

 
 
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> Открытую для движения автотранспорта 19 апреля 2019 г. временную переправу продолжат разводить для пропуска грузового и пассажирского водного транспорта. Делать...
 
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