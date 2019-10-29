Министры и главы госкомитетов в ноябре проведут приёмы граждан и представителей юридических лиц в Совмине

Источник материала: Полесская правда



Руководители министерств и ведомств проведут в октябре личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров, сообщили в пресс-центре правительства.

Министр иностранных дел Владимир Макей проведет прием 1 ноября, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич – 13 ноября, министр образования Игорь Карпенко – 15 ноября. На 20 ноября запланирован прием министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка, 22 ноября – председателя Госкомитета по науке и технологиям Александра Шумилина, 27 ноября – министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича, 29 ноября – министра связи и информатизации Константина Шульгана.

Личный прием министрами и председателей государственных комитетов осуществляется по предварительной записи с 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Советская, 9, комната 103. Контактные телефоны: 8(017) 222-65-09, 222-63-69.

Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях

и будьте всегда в курсе событий