﻿ Министры и главы госкомитетов в ноябре проведут приёмы граждан и представителей юридических лиц в Совмине. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министры и главы госкомитетов в ноябре проведут приёмы граждан и представителей юридических лиц в Совмине

30.10.2019 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Министры и главы госкомитетов в ноябре проведут приёмы граждан и представителей юридических лиц в Совмине
Руководители министерств и ведомств проведут в октябре личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров, сообщили в пресс-центре правительства.

Министр иностранных дел Владимир Макей проведет прием 1 ноября, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич  13 ноября, министр образования Игорь Карпенко  15 ноября. На 20 ноября запланирован прием министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка, 22 ноября – председателя Госкомитета по науке и технологиям Александра Шумилина, 27 ноября – министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича, 29 ноября – министра связи и информатизации Константина Шульгана.

Личный прием министрами и председателей государственных комитетов осуществляется по предварительной записи с 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Советская, 9, комната 103. Контактные телефоны: 8(017) 222-65-09, 222-63-69.

Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях
и будьте всегда в курсе событий

Министры и главы госкомитетов в ноябре проведут приёмы граждан и представителей юридических лиц в Совмине Министры и главы госкомитетов в ноябре проведут приёмы граждан и представителей юридических лиц в Совмине Министры и главы госкомитетов в ноябре проведут приёмы граждан и представителей юридических лиц в Совмине Министры и главы госкомитетов в ноябре проведут приёмы граждан и представителей юридических лиц в Совмине Министры и главы госкомитетов в ноябре проведут приёмы граждан и представителей юридических лиц в Совмине Министры и главы госкомитетов в ноябре проведут приёмы граждан и представителей юридических лиц в Совмине

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 84
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Руководители министерств и ведомств проведут в октябре личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров, сообщили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт: Рано или поздно Беларусь получит компенсацию за налоговый маневр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика