Британская компания открыла вакансию путешественника. Годовая зарплата - почти 30 тысяч евро

Источник материала: Tut.by

Британская туристическая компания Wowcher ищет человека, который готов 12 месяцев путешествовать по миру и рассказывать об этом в соцсетях и на YouTube. Обещанная зарплата — 25 тысяч фунтов (28,9 тысяч евро).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Штатному путешественнику предстоит побывать в 40 точках по всему миру (в том числе в Лас-Вегасе, Нью-Йорке, Бали, Таиланде, Дубаи, Венеции, Исландии). Там ему нужно будет делать фотографии, снимать влоги и публиковать записи в соцсетях о своих приключениях. С собой даже можно будет взять компаньона (и менять его по ходу путешествия).

Требования к кандидатам простые — возраст старше 18, действительный паспорт и любовь к путешествиям. Чтобы стать одним из них, нужно записать короткое видео до 30 секунд, почему именно вы могли бы стать идеальным путешественником.

Недавно в одном из регионов Италии пообещали 24 тысячи евро тому, кто согласится переехать в местную деревню и открыть там бизнес.