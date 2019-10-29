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Британская компания открыла вакансию путешественника. Годовая зарплата - почти 30 тысяч евро

30.10.2019 17:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британская туристическая компания Wowcher ищет человека, который готов 12 месяцев путешествовать по миру и рассказывать об этом в соцсетях и на YouTube. Обещанная зарплата — 25 тысяч фунтов (28,9 тысяч евро).


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Штатному путешественнику предстоит побывать в 40 точках по всему миру (в том числе в Лас-Вегасе, Нью-Йорке, Бали, Таиланде, Дубаи, Венеции, Исландии). Там ему нужно будет делать фотографии, снимать влоги и публиковать записи в соцсетях о своих приключениях. С собой даже можно будет взять компаньона (и менять его по ходу путешествия).

Требования к кандидатам простые — возраст старше 18, действительный паспорт и любовь к путешествиям. Чтобы стать одним из них, нужно записать короткое видео до 30 секунд, почему именно вы могли бы стать идеальным путешественником. 

Недавно в одном из регионов Италии пообещали 24 тысячи евро тому, кто согласится переехать в местную деревню и открыть там бизнес.

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Требования к кандидатам простые - возраст старше 18, действительный паспорт и любовь к путешествиям.
 
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