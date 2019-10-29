Окончательная программа интеграции Беларуси и России будет представлена президентам в ноябре

Источник материала: Ежедневник





Окончательная программа действий по углубленной интеграции Беларуси и России будет представлена президентам двух стран Александру Лукашенко и Владимиру Путину в ноябре, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.

"Сейчас министерства, правительства делают большую работу, чтобы за ноябрь окончательно представить главам государств то, что у нас получилось", - сказал Румас на встрече с председателем Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным в Минске, пишет finmarket.ru .

Премьер-министр отметил, что работа над программой действий по углублению интеграции непростая, потому что экономики стран развивались по разным трекам, "и сегодня как-то сблизить (позиции), оказывается, не так просто".

"Есть чувствительные вопросы для белорусской стороны, которые мы хотим в первую очередь решить на этом интеграционном треке. Есть вопросы, которые российская сторона ставит в первую очередь, а они иногда не совпадают (с мнением Беларуси)", - добавил Румас.

В свою очередь Алексей Кудрин заявил, что с подписанием договора об интеграции России и Беларуси прибавится работы у контрольных органов двух государств, сообщает ТАСС .

«Итогом многомесячной работы стал проект программы действий двух стран по выполнению договора. Большого внимания заслуживает перечень из более чем 30 дорожных карт по выполнению программы. Они охватывают все проблемные направления союзного строительства, в том числе по сближению законодательства России и Беларуси, расширению экономической деятельности, межрегионального сотрудничества, решению вопросов развития туризма, создания современной транспортной инфраструктуры», - сообщил Кудрин.



В связи с этим у контролирующих органов станет больше работы. Чиновник отметил, что сегодня отношения между Москвой и Минском опираются на 230 договоров и соглашений о сотрудничестве.