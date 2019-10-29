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В Бресте украли велосипед, который эксплуатировался для велошеринга
30.10.2019 17:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Инцидент случился в областном центре недавно — был украден велосипед, который эксплуатировался для велошеринга. Теперь из 100 велосипедов, которые выставлены в разных частях города, осталось 99. В ближайшее время количество экологичного транспорта увеличится до 1000 единиц, а пока инцидент комментирует официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук:
— Вопиющий случай произошел в Московском районе Бреста, где украли велосипед, который эксплуатировался для велошеринга. Обнаружили транспортное средство в лесном массиве района Гершоны. Велосипед находился в разобранном виде, со срезанными агрегатами. Милиции удалось установить причастного к преступлению по GPS-навигации, к которой подключены велосипеды.
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Инцидент случился в областном центре недавно — был украден велосипед, который эксплуатировался для велошеринга. Теперь из 100 велосипедов, которые выставлены в...
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