В Бресте украли велосипед, который эксплуатировался для велошеринга

Источник материала: Виртуальный Брест

Инцидент случился в областном центре недавно — был украден велосипед, который эксплуатировался для велошеринга. Теперь из 100 велосипедов, которые выставлены в разных частях города, осталось 99. В ближайшее время количество экологичного транспорта увеличится до 1000 единиц, а пока инцидент комментирует официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук:





Подпись к фото: "Наши люди не умеют..."

— Вопиющий случай произошел в Московском районе Бреста, где украли велосипед, который эксплуатировался для велошеринга. Обнаружили транспортное средство в лесном массиве района Гершоны. Велосипед находился в разобранном виде, со срезанными агрегатами. Милиции удалось установить причастного к преступлению по GPS-навигации, к которой подключены велосипеды.



Наталья Сахарчук дополнила, что на сегодняшний день в области остро стоит вопрос с кражей велосипедов. С начала года зарегистрировано 339 таких фактов. Также в поле зрения злоумышленников попали и детские коляски.



Зачастую владельцы велосипедов сами создают предпосылки для краж — не пристегивают транспортное средство в подъезде либо торговом центре. Милиция напоминает об уголовной ответственности за кражу велосипедов и призывает к бдительности владельцев экологичного вида транспорта.