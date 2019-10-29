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В Бресте украли велосипед, который эксплуатировался для велошеринга

30.10.2019 17:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Инцидент случился в областном центре недавно — был украден велосипед, который эксплуатировался для велошеринга. Теперь из 100 велосипедов, которые выставлены в разных частях города, осталось 99. В ближайшее время количество экологичного транспорта увеличится до 1000 единиц, а пока инцидент комментирует официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук:

В Бресте украли велосипед, который эксплуатировался для велошеринга

Подпись к фото: "Наши люди не умеют..."

 Вопиющий случай произошел в Московском районе Бреста, где украли велосипед, который эксплуатировался для велошеринга. Обнаружили транспортное средство в лесном массиве района Гершоны. Велосипед находился в разобранном виде, со срезанными агрегатами. Милиции удалось установить причастного к преступлению по GPS-навигации, к которой подключены велосипеды.

Наталья Сахарчук дополнила, что на сегодняшний день в области остро стоит вопрос с кражей велосипедов. С начала года зарегистрировано 339 таких фактов. Также в поле зрения злоумышленников попали и детские коляски.

Зачастую владельцы велосипедов сами создают предпосылки для краж  не пристегивают транспортное средство в подъезде либо торговом центре. Милиция напоминает об уголовной ответственности за кражу велосипедов и призывает к бдительности владельцев экологичного вида транспорта.

 
Теги: Брест
 
 
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  Инцидент случился в областном центре недавно — был украден велосипед, который эксплуатировался для велошеринга. Теперь из 100 велосипедов, которые выставлены в...
 
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