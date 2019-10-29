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В брестском Городском саду весной откроют концертный сезон

30.10.2019 17:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С наступлением весенних дней в Городском саду, как было задумано ранее, ожидается открытие сезона концертных выступлений образцово-показательного оркестра Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф.Э. Дзержинского. Что символично: поблизости в сквере установлен памятник пограничникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В брестском Городском саду весной откроют концертный сезон

Кроме того, вместе с очередным арт-объектом в брестском Городском саду появилась и новая традиция. Казалось бы, только совсем недавно накрепко приваренный воробушек обрел постоянное место «гнездования», а уже выглядит отполированным до блеска, словно от прикосновений множества рук. Интересно, что ради этого его тут и поселили.

– Это подарок городу от наших кузнецов, которые ранее занимались художественным оформлением камня-валуна. Мы подумали: если в Санкт-Петербурге еще четверть века назад на реке Фонтанке у Михайловского замка рядом с Первым Инженерным мостом был установлен памятник Чижику-Пыжику, то почему у нас не может быть своего воробья? Если трижды потереть его перышки и клюв, то будет вам счастье – и в шутку и всерьез, – утверждает генеральный директор Брестского городского ЖКХ Игорь Сильченко. 

Идея воссоздать в металле именно это пернатое возникла неспроста. Еще несколько десятилетий назад город над Бугом был известен большим разнообразием видового состава птиц. Увы, воробьи теперь редко встречаются на улицах Бреста. В настоящем и будущем созданной руками искусных мастеров пичуге определено двойное предназначение: наглядно символизировать возвращение и постоянное пребывание воробьев в городе, попутно принося его жителям радость и удачу.

Остающийся на постоянном месте обитания металлический воробей в полном соответствии с известной поговоркой мал, да дорог: теперь необходимо следить за тем, чтобы он, отлитый в бронзе, не «улетел» вслед за своими собратьями в неизвестном направлении.

В брестском Городском саду весной откроют концертный сезон

- Опасения не случайны: один листик с папараць-кветки – украшения камня-валуна – уже отломали, на днях пришлось приваривать новый. С другой стороны, при высокой посещаемости этого объекта за несколько месяцев обошлось без серьезных фактов вандализма, значит, горожане все-таки научились ценить и беречь то, что для них делается, – констатирует генеральный директор Брестского городского ЖКХ. 

В дальнейшем, по словам Игоря Сильченко, Городской сад будет еще более уютным и комфортным для пеших прогулок: очертания протоптанной тропинки к Набережной станет основой дальнейшего благоустройства:

- Жизнь показала, что трассировка территории осуществлена правильно – она проведена именно там, где ходят люди. Оставалось выяснить наиболее удобное направление выхода к этой улице – его указали сами брестчане и жители города, «проголосовав» своими ногами. В следующем году весной коммунальники сделают по контуру этой тропинки новую красивую дорожку в тротуарной плитке, со скамейками и фонарями в обрамлении липовой аллеи.

 
Теги: Брест
 
 
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