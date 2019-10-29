Молодежь из Беларуси и Польши навела порядок на старинном католическом кладбище Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

30 октября, в преддверии Дня поминовения (Осенние Деды), учащиеся школ Бреста и Тересполя, а также студенты БрГУ им. Пушкина навели порядок на старинном католическом кладбище Бреста. Это кладбище на перекрестке улицы Пушкинской и 2-го Минского переулка брестчане называют польским.







Представитель Брестского горисполкома Денис Силивоник рассказал, что инициатива провести совместную акцию исходила от БРСМ:



— Наша молодежь уже несколько лет ездит в Польшу, мы наводим порядок на воинских захоронениях рядом с четырьмя польскими городами-побратимами. Сейчас предложили соседям поучаствовать в наведении порядка на польском кладбище на нашей территории. Белорусы предложили — поляки согласились. Все быстро организовали, согласовали. Мероприятие завершится в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» экскурсией.







Представитель сегодняшнего польского десанта из Тересполя Тэрэза Шпрыхель приехала в Брест с такой акцией впервые:



— Нас 36 человек — учащиеся двух школ Тересполя, директор Дома культуры, учителя. Считаю, такие акции, совместные усилия — это хорошо и для памяти потомков, и для молодежи.







Католическое, или польское, кладбище было открыто в XIX веке в связи с переносом города и строительством Брестской крепости. Не исключено, что на месте уже существовавшего кладбища. Площадь — 1,8 гектара, около 3000 могил (самое старое надгробие датировано 1835 годом), в том числе могилы солдат польской армии. Много скульптур с ликами ангелов, Матери Божией, Христа. Художественное литье представлено памятниками сталелитейных заводов Ланге, Шмита и Гамана, которые работали в Бресте. Памятники сделаны на высоком художественном уровне. Несколько скульптур недавно были отреставрированы польскими реставраторами. С 1956 года кладбище закрыто для погребения. Как памятник архитектуры оно находится под охраной государства.





Сегодня на всех могилах на польском кладбище появились лампадки — таким образом молодежь двух стран почтила память каждого, кто нашел здесь упокоение.



