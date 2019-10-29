ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Молодежь из Беларуси и Польши навела порядок на старинном католическом кладбище Бреста

30.10.2019 17:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

30 октября, в преддверии Дня поминовения (Осенние Деды), учащиеся школ Бреста и Тересполя, а также студенты БрГУ им. Пушкина навели порядок на старинном католическом кладбище Бреста. Это кладбище на перекрестке улицы Пушкинской и 2-го Минского переулка брестчане называют польским.

Молодежь из Беларуси и Польши навела порядок на старинном католическом кладбище Бреста


Представитель Брестского горисполкома Денис Силивоник рассказал, что инициатива провести совместную акцию исходила от БРСМ:

— Наша молодежь уже несколько лет ездит в Польшу, мы наводим порядок на воинских захоронениях рядом с четырьмя польскими городами-побратимами. Сейчас предложили соседям поучаствовать в наведении порядка на польском кладбище на нашей территории. Белорусы предложили — поляки согласились. Все быстро организовали, согласовали. Мероприятие завершится в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» экскурсией.

Молодежь из Беларуси и Польши навела порядок на старинном католическом кладбище Бреста


Представитель сегодняшнего польского десанта из Тересполя Тэрэза Шпрыхель приехала в Брест с такой акцией впервые:

— Нас 36 человек — учащиеся двух школ Тересполя, директор Дома культуры, учителя. Считаю, такие акции, совместные усилия — это хорошо и для памяти потомков, и для молодежи.

Молодежь из Беларуси и Польши навела порядок на старинном католическом кладбище Бреста


Католическое, или польское, кладбище было открыто в XIX веке в связи с переносом города и строительством Брестской крепости. Не исключено, что на месте уже существовавшего кладбища. Площадь — 1,8 гектара, около 3000 могил (самое старое надгробие датировано 1835 годом), в том числе могилы солдат польской армии. Много скульптур с ликами ангелов, Матери Божией, Христа. Художественное литье представлено памятниками сталелитейных заводов Ланге, Шмита и Гамана, которые работали в Бресте. Памятники сделаны на высоком художественном уровне. Несколько скульптур недавно были отреставрированы польскими реставраторами. С 1956 года кладбище закрыто для погребения. Как памятник архитектуры оно находится под охраной государства.

Молодежь из Беларуси и Польши навела порядок на старинном католическом кладбище Бреста

Сегодня на всех могилах на польском кладбище появились лампадки — таким образом молодежь двух стран почтила память каждого, кто нашел здесь упокоение.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  30 октября, в преддверии Дня поминовения (Осенние Деды), учащиеся школ Бреста и Тересполя, а также студенты БрГУ им. Пушкина навели порядок на старинном...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Щучинском районе грузовик насмерть сбил пенсионерку на велосипеде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • Москва солнцезащитные очки в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика