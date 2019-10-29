Министерство образования серьезно занялось школьным питанием

Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство образования Беларуси держит на жестком контроле вопрос организации питания в школах, сообщил в среду на коллегии ведомства министр Игорь Карпенко.





Школьное питание стало объектом критики президента в самом начале этого учебного года: белорусский лидер возмутился тому, что для детей, получающих питание за госсчет, и для тех, чьи обеды оплачивают родители, создано разное меню.

"Мы взяли под строгий контроль формирование цен, составление меню, выполнение натуральных и денежных норм. Однако в некоторых проверяемых учреждениях еще не до конца соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, отсутствует либо некачественно ведется соответствующая документация, завышаются цены на поставляемую продукцию и готовые блюда, есть недовесы, недовложения. До недавнего времени в отдельных школах действовали разные рационы для детей из многодетных семей и детей, питающихся за доплату родителей. Это недопустимо", - заявил Карпенко на коллегии, посвященной реализации задач, поставленных главой государства.

Как подчеркнул министр образования, все дети должны питаться одинаково.

Рабочие группы органов управления образованием совместно с представителями территориальных центров гигиены и эпидемиологии, межведомственными комиссиями областных и районных исполкомов на постоянной основе проводится мониторинг питания в учреждениях образования всех видов.

"За январь-сентябрь проведен мониторинг организации питания более чем 4,5 тысячах учреждений дошкольного, общего среднего и специального образования. Его результаты за первое полугодие рассмотрены на республиканском семинаре, на августовских педагогических конференциях", - отметил Карпенко, его слова привела БелТА.

По словам министра, к дисциплинарной ответственности за девять месяцев этого года привлечены 2422 человека, в том числе 793 руководителя учреждений образования. Наиболее частые нарушения связаны именно с питанием.