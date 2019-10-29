Обоснование экологической безопасности БелАЭС соответствует рекомендациям МАГАТЭ - экспертная комиссия

Источник материала: Виртуальный Брест

В Министерство энергетики Беларуси поступило итоговое заключение экспертной комиссии Международной общественной экологической экспертизы материалов, обосновывающих экологическую безопасность Белорусской АЭС, сообщили БЕЛТА в "Росатоме".





В сентябре текущего года независимая группа международных экспертов из восьми стран (Литва, Казахстан, Венгрия, Австрия, Италия, Беларусь, Украина, Россия) по инициативе Минэнерго и при поддержке Фонда содействия развитию муниципальных образований "Ассоциация территорий расположения атомных электростанций" провела комплексный анализ документов, обосновывающих экологическую безопасность Белорусской АЭС.

В итоговом заключении экспертной комиссии отмечено, что в представленных документах дается исчерпывающий обзор планируемых мероприятий по обеспечению ядерной, радиационной и экологической безопасности. Он полностью соответствует нормам и правилам, установленным законодательством Беларуси и рекомендациями МАГАТЭ. Возможное воздействие на окружающую среду во время эксплуатации АЭС находится в допустимых пределах. В заключении подчеркнуто, что измеренный до размещения ядерного топлива и начала эксплуатации БелАЭС "нулевой фон" будет являться реперной точкой для дальнейшей оценки радиоэкологического воздействия АЭС.

Эксперты также отметили хорошо организованное взаимодействие и регулярное информирование населения о ходе реализации проекта, что способствует повышению активности заинтересованных слоев населения, в том числе общественных организаций.

В качестве рекомендации предлагается при эксплуатации атомной электростанции привлекать международных специалистов и независимых экспертов для мониторинга радиоэкологической обстановки в зоне наблюдения.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральный подрядчик строительства БелАЭС - инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" (АСЭ).