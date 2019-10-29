В Брестской области завершают уборку сахарной свеклы

Источник материала: Виртуальный Брест

С уборкой этой культуры хозяйства региона уложились в согласованный график с ОАО "Жабинковский сахарный завод", куда отправляют урожай. Ежесуточно на предприятии перерабатывают около 10 тысяч тонн сладких корнеплодов. Объемы поставок должны составить 830 тысяч тонн.





В ОАО "Покровский" Кобринского района уборка сахарной свеклы идет на последних гектарах. В нынешнем году она уродила на загляденье. Директор открытого акционерного общества Евгений Ничингер пояснил, что с госзаказом по поставкам сладких корнеплодов уже рассчитались. Урожайность превысила 520 центнеров с гектара, сахаристость — более 16,5 процента.

На выращивании этой культуры в Брестской области специализируются многие сельхозпредприятия. В ОАО "Крошин" Барановичского района сахарной свеклы сеют больше всех — 1100 гектаров. Весь урожай в объеме 62 тысячи тонн вывезен на свеклоприемный пункт, оттуда его доставляют в Жабинку. Урожайность получилась на уровне 570 центнеров с гектара. На некоторых участках она превысила 700 центнеров. Конечно, такие результаты стимулируют хозяйства специализироваться на сладкой культуре и дальше.

Почти по 500 центнеров с гектара сладких корней накопали в ОАО "Видомлянское" Каменецкого района, где тоже завершили работы. На Брестчине осталось убрать менее четырех процентов сахарной свеклы. Заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Виктор Безсилко рассказал sb.by, что полностью сахарная свекла выкопана в четырех районах области:

— С каждого гектара хозяйства получили в среднем по 450 центнеров сладких корней — на 25 центнеров больше, чем в 2018 году. В области полностью убраны кукуруза на силос и зерно, картофель и другие культуры. Сейчас активизируем подъем зяби. План выполнили на 60 процентов, в Брестском районе задание уже перекрыли. Постепенно к лидеру подтягиваются остальные регионы.