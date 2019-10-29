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В Гомеле «волшебница» обманула 39-летнего мужчину на 20 тысяч долларов

30.10.2019 17:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Гомеле «волшебница» обманула 39-летнего мужчину на 20 тысяч долларов
Фото из открытых источников

В милицию обратился 39-летний мужчина. Он рассказал, что нашел в социальной сети объявление женщины об оказании «магических услуг».

В Гомеле «волшебница» обманула 39-летнего мужчину на 20 тысяч долларов Снимаю порчу… Как не попасться на удочку «целителям» и гадалкам?

Как сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана ЛАЗЬКО, в период с февраля по июнь 2017 года мужчина в надежде на эффективную помощь перевел гадалке 41 тыс. рублей. В октябре 2019 года мужчина «прозрел» и наконец понял, что его обманули. Обещанного эффекта «магических услуг» не произошло.

В отношении 26-летней жительницы Гомеля возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК Республики Беларусь («Мошенничество»). Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается. Следователи полагают, что фигурантка может быть причастна к другим подобным преступлениям и ищет возможных потерпевших.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сейчас правоохранители устанавливают других потерпевших от мошенничества, связанного с оказанием «магических услуг».
 
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