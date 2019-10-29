Белорусские власти будут регулировать цены на гречку

Источник материала: Аргументы и факты

МАРТ приняло решение о временном регулировании цен на гречневую крупу. Изменения предусмотрены постановлением МАРТ от 29 октября 2019 года №86 «О регулировании цен на крупу гречневую».

Ограничения по цене введут с 1 ноября 2019 года по 30 января 2020 года. На такие меры власти пошли, чтобы не допустить быстрого и необоснованного роста цен на этот товар.

С большой долей вероятности, это связано с дефицитом гречки в России. Власти опасаются, что из-за этого наши производители будут массово отправлять товар в соседнюю страну, а оставшуюся крупу продавать белорусам по завышенным ценам.